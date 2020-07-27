第二轮疫情传播的担心与美中紧张关系抵消中国鼓舞人心的工业数据

欧洲股市可能低开。围绕着中国经济复苏的乐观情绪遭到美中紧张的关系以及第二轮疫情传播的担心所抵消。黄金正在大幅上扬。

中国6月工业企业利润连续第二个月增加，并且以逾一年最快速度增长。这增强围绕着中国在疫情危机之后经济复苏的乐观期待。

中国统计局数据显示，6月中国工业企业利润同比攀升11.5%，为去年3月以来最大的季度升幅。该数据增添中国经济正在加速复苏的信号，此前1月-6月利润下降12.5%。

上述乐观数据发布时正值美中关系紧张，双方针锋相对地关闭总领事馆。

黄金创下历史高点

愈发紧张的关系引发的避险资金流加上美元走弱，令黄金飚升。金价于周一创下历史高点，攻克2011年高点，最高到1920.9。

避险资金流、走弱的美元、央行刺激政策加上美国再推财政刺激政策的前景，正在提振此抗通胀贵金属。金价似乎完全有可能摸至2000。黄金矿商股有望继续上涨。

美国新冠病例数增加将破坏脆弱的经济复苏的担心同样利空人气与美元。与此同时，欧元重新寻获青睐并继续大幅上扬，即使此时西班牙病例数激增。

西班牙不再“安全”，Ryanair报告亏损1.85亿欧元

英国将西班牙从安全旅行目的地列表上剔除，可能利空周一的旅行股。此举突显出疫情的流动性特征以及国际旅行一旦加速，各国在疫情面前不堪一击。

这些担心重点体现于Ryanair。在被迫停飞航班后，该公司经历了其35年历史上最严峻的挑战。Ryanair报告，当季亏损1.85亿欧元，运送的旅客仅有50万人，低于常规的4190万人。该公司确认于7月1日恢复一项重要服务，预计在9月之前逐步将进度提高到70%。但其拒绝为今年余下时间给出指引的事实，则突显出存在的不确定性之高。

FTSE 图表