悉尼第二批新冠病例打压ASX200士气

圣诞上涨是用来描述股市在12月直到新年这最后几周上行的一个术语，人们通常认为，基金经理们推高其钟爱股票的业绩及为新一年投资的渴望助力带动了股市上行。

即便2018年12月最黑暗的那段时期，在全球股市暴跌15%之后，随着全球央行在中美贸易战升级的背景下放弃此前加息意图，ASX200指数仍于圣诞节的尾声实现了反弹。

今年似乎不太可能重演2018年的情况，因为有消息称，新南威尔士州首府悉尼出现了第二批新冠感染病例，而该州GDP占澳大利亚GDP总量的33%。

在新年即将到来之际，限制措施已经收紧，人们也将悉尼疫情与此前维多利亚州的第二波疫情进行了比较。维多利亚州第二波疫情导致该州实施了112天的四级封锁。

尽管悉尼疫情仍有望得到控制，但未来数天甚至数周的不确定性依然存在。

很简单，市场不喜欢未知因素，考虑到这一点，加之ASX200 12月期间未能在关键的6700/50阻力位上方站稳脚跟，我们倾向于进一步减持ASX200多仓。

现在我们首选于修正回调探入临时支撑位6400/6300时重建核心多仓，并等待持续升穿6750/70，以此作为股指重拾上行动力的信号，后市将攻向7000。