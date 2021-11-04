“圣诞反弹”交易指南：这是真实的现象吗？从何时开始？ - 嘉盛集团官网

“圣诞反弹”是一种季节异常现象，指股价在假期上涨。但这种现象是真实的吗？真地可以从中获利吗？本文带大家解答这些疑惑。

作者： 高级财经作者
2021/11/4 14:21:00
作者： 高级财经作者

什么是“圣诞反弹”？

“圣诞反弹”是一种股市现象，在12月最后一周和1月的前两个交易日 通常为6 股票价格持续上涨。该术语最早由分析师Yale Hirsch注意到股市在这期间倾向于上涨后于二十世纪七十年代提出。

自他提出该说法之后其他市场评论人士也纷纷着手研究这是一种现象还是一种虚构。

股市在一年中有多个时期会出现不同的异常现象，这些现象虽然通常上不可靠，但可以提醒策略交易者和投资者予以关注。在“圣诞反弹”期间自然的立场是做多，但交易者可以通过观察历史，获知止损与限价单的位置。

无论读者是否决定参与“圣诞反弹”，都要了解市场动向以管理风险。值得注意的是，这类短期波动不会对买进并持有的策略产生太大的影响。

 

“圣诞反弹”是真实的吗？

“圣诞反弹”是真实的但并不总是可靠的。该现象虽然定期发生却没有明确的成因，所以难以预测。另外要记住，过往结果永远无法保证未来表现。

不过，带来最大回报的几次“圣诞反弹”发生于股市崩盘之后。所以，在疫情造成经济低迷之后的今年，“圣诞反弹”将带来怎样的结果值得关注。

 

“圣诞反弹”发生的频率？

根据《股票交易员年鉴》，1960 2020年间的12月，有超过三分之二发生过“圣诞反弹”现象，每次标普500指数斩获1.3%的平均涨幅。1993年以来，发生“圣诞反弹”现象的几率达到67%

 

“圣诞反弹”现象的成因？

关于成因众说纷纭，一般认为是出于对年末税务、过节奖金利用的考虑，还有新一年到来时洋溢的乐观情绪。

另一常见的解释是机构投资者在圣诞假期到来前结算账目并离场，市场情绪的驱动力变成零售投资者 后者一般更加乐观。

该现象最可能的成因是圣诞反弹本身 即预言的自我实现。人们预期该现象会发生并据此买入，从而推动市场上涨。

 

“圣诞反弹”影响哪些资产的价格？

众所周知的影响对象是世界各国的股市。有研究显示，价值股 相比公司财务表现价格较低的股票 在“圣诞反弹”期间的表现好于成长股 虽然财务表现不佳但价值有望上涨的股票。

“圣诞反弹”术语的讨论最常见于股指，主要是标普500指数和FTSE100指数。

 

标普500指数的“圣诞反弹”

1950年以来，每次“圣诞反弹”现象发生时标普500指数平均斩获1.3%的涨幅。根据《股票交易员年鉴》的研究，1993年以来的27次“圣诞反弹”中有18次实现上涨。

“圣诞反弹”给标普500指数带来的最佳回报发生于2008年金融危机，当时经济刚刚开始复苏。标普500指数在6天期间反弹7.4%

 

FTSE100指数的“圣诞反弹”

FTSE100指数也是定期经历“圣诞反弹”的知名股指。事实上，该股指在12月的平均月度涨幅为2.02% - 高于除了4月以外的其它月份的平均涨幅。

FTSE100指数去年在疫情之后的1224-15日这持续6天的交易期间上涨2.01%

 

“圣诞反弹”何时开始？

圣诞反弹理论上从12月最后一周开始，但实际上最早在1214日启动。之前年份的反弹数据可以指示该现象的开始时间，但每年的情况不同。而且遗憾的是，我们只有在圣诞反弹现象发生之后才能真正确定开始的时间。

 

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