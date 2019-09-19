三星电子股价出现突破缺口 – 即将展开更广阔的上涨？

数月下修后出现的向上突破缺口暗示三星电子的上涨刚刚起步。

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2019/9/20 6:59:00
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数月下修后出现的向上突破缺口暗示三星电子的上涨刚刚起步。



三星电子周图

我们先从周图开始说起。三星电子（SAMSUNG ELEC）在2016年到2018年绝大部分时间里走出强劲的上涨行情，之后展开为期15个月的下修，并呈现明确的ABC三浪回调。这波回调于12月在200周均线企稳，似乎结束于36,850，现在上涨动能重新占据上风。

头肩底形态内形成两个上抬的低点，该形态如果成立，第一测量目标在2018年高点上方不远处。本周的突破确认了该向上反转的形态，但若切实结束15个月的ABC修正行情，需要在未来几天创下历史新高。假设“头”是浪2回调的终点，那么本周的突破暗示我们现在处于iii或3浪。



三星电子日图

切换到日图我们发现上涨动能非常强劲。以一根小小的看涨锤子形态结束小级别回撤至46400后日图收上47750，确认了头肩反转形态的形成。伴随着高于平均水平成交量的突破缺口推动价格在昨天暴涨并收上49000，并且今天同样跳涨。当然我们可能在50000附近遭遇中间阻力，但考虑到突破缺口的力度，我们预计昨天的缺口不会被回补。

  • 着眼于日内动能的交易员或更喜欢在日图上逢低买进的多头，可以关注三星电子。如果在50000附近遇阻，日图股价应在48450企稳（或在此关键价位上方构筑上抬的低点）。
  • 日内交易员也可尝试跟随当前在50000下方的动能趁势介入多头。
  • 如果下破48450，近期看涨趋势落空。
  • 守住46400则看涨日图趋势保持完好（但若测试此位，头肩形态可能落空）。

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