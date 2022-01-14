俄罗斯卢布暴跌，关注俄罗斯与北约的事态发展- 嘉盛集团官网

俄罗斯与北约的会谈无疾而终，双方的关系可能继续趋于紧张。如果紧张局势确实升温，可能利空俄罗斯卢布。

2022/1/14 17:45:00

俄罗斯与北约就俄罗斯在乌克兰边境的驻军问题进行了数日会谈，但最终双方没有达成任何协议。俄罗斯愿意坐下来谈判的前提是北约与美国答应其永不允许乌克兰加入北约组织的条件。俄罗斯表示，此举有助保证俄罗斯的国家安全。而北约希望给乌克兰边境的局势降温。俄罗斯10万士兵驻扎于乌克兰边境，而且俄罗斯副外长Sergey Ryabkov威胁，不答应俄罗斯要求的话可能出现“灾难性的后果”。受此影响，俄罗斯卢布暴跌。

 

美元/俄罗斯卢布20203月在82.86创下疫情期间高点，此后不断走低并形成下降三角形（请看绿色线），后于202111月中旬站上200天和50天均线且此后始终守于其上。但该货币对难以攻克三角形下降趋势线（请看绿色线）所在的75.63构成的阻力，随后形成旗形盘整形态。202112月中旬，美元/俄罗斯卢布打破该旗形形态，此后始终围绕三角形趋势线徘徊，与此同时守住分别落在73.4673.88200天与50天均线。该货币对周四受Ryabkov评论的影响回到三角形趋势线上方，呈现攻克16日高点77.34之势。旗形突破后的目标在79.25附近的202146日高点上方。下档支撑位在50天和200天均线。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元/俄罗斯卢布周图正尝试打破20201月开始成形的对称三有形。如果俄罗斯继续威胁北约，或北约及其盟国拒绝应承俄罗斯的需求，该货币对可能继续上涨。双方龃龉愈持久，美元/俄罗斯卢布的上涨空间可能越宽广。阻力位在上周高点与三角形下斜趋势线77.34附近，然后是水平阻力位78.5880.96以及20203月高点82.96，最后一个水平阻力位在2016年高点85.98。但如果事态迅速平息，美元/俄罗斯卢布可能回撤。周图上的水平位在73.1369.22

来源: Tradingview, Stone X

 

俄罗斯与北约的会谈无疾而终，双方的关系可能继续趋于紧张。如果紧张局势确实升温，可能利空俄罗斯卢布

 

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