俄乌冲突升级，卢布沦为“炮灰” - 嘉盛官网

入侵乌克兰似乎正在进行中，俄罗斯卢布可以说第一个沦为俄乌冲突下的“牺牲品”。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/2/28 13:22:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

目前市场上不乏关于俄罗斯的头条消息，而且看起来也没有马上平息的迹象。过去24小时里，市场情绪起起落落，最终恶化。在拜登-普京举行峰会的期待下，市场反弹。但俄罗斯几个小时内就给这样的期待兜头一盆冷水，导致之前斩获的涨幅消失殆尽之余扩大下行。普京之前指责乌克兰藏匿核武器并对全国直播，而俄罗斯军方声称有5名士兵在俄罗斯罗斯托夫地区被杀。如果结合之前俄罗斯国家媒体有关乌克兰两个争议地区发射炮弹的“报道”，俄罗斯似乎明显在为入侵造势。但这已从担心转为现实。

普京签署法令，承认乌克兰由分离势力自封的两个共和国独立。有关普京下令军队进入乌克兰的报道尾随而至，有关目击士兵、坦克和军事装备的报道不断涌现。

英国、美国和欧盟宣布制裁俄罗斯，卢布迅速承压下挫，兑美元跌逾5%，跌幅为20203月以来之最，当天波动标准差也逼近-3，是近2年中首次。制裁可能（几乎）不会动摇普京，但会挫伤俄罗斯经济。我们相信，部分投资者选择尽早撤资。

 

 

 

美元/俄罗斯卢布10月以来首次站上80.0，高涨的油价都不足以阻止卢布的跌势。价格此后稳定在10月和11月高点下方，亚洲时段交投于狭窄的区间内。美元/卢布是否继续上涨可能取决于今天晚些时候正式宣布的制裁的严厉程度，但其走势可能弹指一挥间就转向，而制裁可能是触发因素。如果制裁的严厉程度低于预期，那么美元/卢布可能已经超买。但考虑到美元/卢布在俄罗斯吞并克里米亚后的数月里涨逾130%，我们暂时认为此货币对尚未触顶。但80附近的高点区域可能是近期的中枢价位。

 

 

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