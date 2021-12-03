苹果的双重困境可能暂时无解- 嘉盛集团官网

周三有报道称，苹果公司告知供应商，进入2022年供应链问题缓解，但其iphone13手机的需求可能不会增加。该公司一开始是透露，供应链不畅可能导致产出减少。但现在坏消息复杂化了。让供应商知道可能不需要在供应瓶颈纾缓时加大生产力度，不仅将挫伤苹果公司的预测，也将挫伤其供应商的预测 – 之前还准备一旦供应链问题得到解决就将闲置产能的利用率翻倍。

苹果股价周三先是在170.30创下股票分割调整后的历史新高，之后调头向下收低3.62%，报在164.65附近。2020年8月以来，股价一直有序上涨，形成长期上斜通道。昨天站上通道上轨趋势线，触及9月7日高点到10月4日低点行情的161.8%扩展位169.00，随后调头向下回到通道内。请注意RSI也进入了超买区域。日图形成的射日之星形态暗示行情反转。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上价格已在通道（请看绿色线）内形成上抬的高点和低点，今天跳空低开，报在160.25。第一阻力位在跳空缺口兼长期通道上轨趋势线164.53附近，然后在昨天高点170.30。第一支撑位在11月26日低点兼9月8日高点156.37附近，接着是50天均线154.61和水平支撑位153.16。然后是200天均线所在的148.95。如果价格到达趋势线145.09和137.07，要特别小心。

来源: Tradingview, Stone X

苹果公司可能继续身陷供应链困境与iphone13需求不足的双重漩涡，但不要忘了它还有别的产品，其中之一可能在未来的电动汽车市场。

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