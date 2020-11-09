随着乔·拜登入主白宫，避险偏好上升，股市反弹

随着乔·拜登总统竞选胜出，在风险偏好带动的反弹中，欧洲股市强劲开盘。虽然特朗普仍然拒绝接受这个结果，但至少目前来看，市场的亢奋情绪并未受到影响。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/9 13:47:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着乔·拜登总统竞选胜出，在风险偏好带动的反弹中，欧洲股市强劲开盘。虽然特朗普仍然拒绝接受这个结果，但至少目前来看，市场的亢奋情绪并未受到影响。

预计拜登的政策将较特朗普温和，再加上国会分裂意味着较少的监管改革，同时也不太可能增税 — 看起来，拜登的胜利就像是市场的胜利。上周，股市以令人印象深刻的涨势大部消化了这些因素，不过风险偏好交易已延续至本周。

“跛脚鸭”时期的财政刺激

欧洲股市上涨，美国期货推高，甚至连油价也在前一周困顿走势后迎来反弹。不过，鉴于拜登在推动国会通过庞大财政刺激计划时可能也面临困难，因此前景略微黯淡。尽管仍有可能出台一揽子纾困计划，但达成更大规模刺激方案的低可能性让美联储采取行动的压力加剧。在乔•拜登明年1月就职前的“跛脚鸭”时期，市场将密切关注刺激措施相关消息。

布伦特原油价格突破40美元，但能维持多久?

随着新冠肺炎病例激增，美国病例总数接近1000万，达成刺激协议的压力日益攀升。目前来看，原油的关注焦点是拜登胜选，布伦特原油交易价格上破每桶40美元。但是，若无大规模救助计划就位，加之越来越多的欧洲国家进入封锁，油价不大可能长期守住这个水平。

英国脱欧谈判重启

随着米歇尔•巴尼耶回到伦敦，与英国外长戴维•弗罗斯特重启英国脱欧贸易谈判，英国脱欧再次成为人们关注焦点。鲍里斯•约翰逊对达成协议表示乐观，此前他在与欧共体主席乌苏拉•冯•德莱恩交谈时表示，协议是可以达成的。然而，双方在渔业领域仍存在分歧。

随着月中“软性截止日期”的到来，压力再度积聚。新冠病例激增和乔•拜登入主白宫（拜登此前对鲍里斯•约翰逊脱欧举措持怀疑态度）很可能会让双方集中精力达成协议。风险偏好下，美元走弱，英镑谨慎上扬，英镑/美元交投于1.32略下方。

英央行行长安德鲁•贝利将于今天上午就新冠疫情及其影响发表讲话，英镑或出现波动。

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