疫苗期待、欧盟推出重建基金等促成冒险情绪













疫苗研制成功的期待、来自美联储主席的积极评论、围绕着经济活动重启的持续乐观情绪以及法国和德国就欧盟重建基金达成一致，这些似乎都利好冒险情绪。这样的背景推动市场周一冲高、周二似乎扩大反弹。前一时段DAX飚升且收高5%、FTSE涨逾4%。华尔街方面，道指收高900点，而标普500指数收涨3%。那样乐观的走势蔓延到亚洲市场，现在正提振欧洲股市，使其有望大幅高开。前一时段明显升温的冒险情绪推升股市并推低美元。整个欧洲与美国放松管制，加上美联储主席声称美联储拥有丰富的、对抗经济滑坡方面的政策工具，令市场高开高走。Moderna Inc的疫苗试验成功但冒险情绪的强心剂来自Moderna Inc的新冠病毒疫苗测试的结果。这家美国生物科技公司报告，小样本第一阶段人体测试呈现出病毒免疫反应的早期迹象。即使该疫苗显示60%-70%的效力，亦可能有助于阻止病毒的复制。如果疫苗研制成功，世界各国可以迅速恢复疫情爆发前的正常状况并且经济实现复苏。更广泛的试验将于7月开始，毋庸置疑将受到密切的关注。Moderna的股价收高20%，市值达到300亿美元。航空与旅行股受该消息影响飚升。欧盟重建基金 – 好过没有欧洲破冰增添市场的乐观情绪。德国与法国就一项金额为5000亿欧元、旨在提振欧洲大陆经济并抗击疫情经济冲击的复苏基金达成一致。该项基金将动用欧盟预算，用于受疫情影响最严重的欧盟国家与经济领域。这是两国首度提议欧盟共同举债，具有重大意义。很显然迟到总好过没有。欧元/美元昨天在欧元走强与美元走弱的共同作用下攀升0.87%，收上1.09，且今天早盘守住这些涨幅。英国失业金申请人数激增 – 英镑攀升英镑/美元早上上涨，在乐观的情绪提振下站上1.22，没有理会失业率的意外下降与失业金申请人数的流年增。截至3月的三个月失业率从4%小幅下降至3.9%，失业金申请人数激增856500人，预期值为增加15万人。相较之下，金融危机高峰时期的失业金申请人数高点为136,000。上月失业金申请人数增加的背景是，尽管政府推出了创造就业岗位的机制，疫情还是对就业造成冲击。此数字将继续恶化。英镑的上涨可能受制于有关英国央行终将启用负利率货币政策工具的预期升温。FTSE需要关注的价位：FTSE昨天反弹后站上其由趋势线支撑转化而来的阻力位，上洒趋势保持完好。即时阻力位可见于今天高点6122和4月30日高点6210。即时支撑位可见于今天低点6032和趋势线与心理大关6000以及5月14日低点5650。