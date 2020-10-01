美国财政刺激推出在即的期待引发冒险情绪

美国市场的乐观情绪延续到欧洲市场，后者有望高开。美国财政刺激政策即将出炉的期待加上乐观的美国经济数据，在欧洲时段开盘之际推升风险资产的买需。

美国ADP数据显示，私营企业新增就业74.9万人，远好于预期，也明显高于8月上修后的48.1万人。这份好于预期的稳健报告预示着周五的非农就业报告向好，但不大可能改变劳动力市场反弹缓慢的整体趋势。为了促进停滞的经济实现增长，在美国大选后可能需要规模庞大的刺激政策与清晰的表述。

迟到总好过没有

美国财长表示，对话进展非常顺利。市场随后认为美国很可能推出更多的刺激政策。美国财长提出金额为1.6万亿美元的一揽子计划，并且声称今天（周四）可望达成谅解。这个全球最大经济体可能推出财政纾困计划的信号正在给冒险情绪加温，推动股市、美国股指期货与风险货币上涨。

西得州原油价格交投于40上方不远处

美国财政刺激政策的期待令油价在隔夜大涨后守住40上方。过去几个时段和整个9月份，对需求的担心导致此商品起伏不定。西得州原油上月因新冠病例数重新抬头以及为阻止病毒蔓延而收紧的限制措施可能再度冲击需求的忧虑而跌逾5%。

英国R率下降

英国R率方面传出的消息鼓舞人心，进一步改善市场人气。Imperial College的最新研究显示，最新的封锁措施正在奏效，并且R率正在朝黄金数值1回落。这提高了英国将得以避免在全国实施第二轮封锁从而重创经济的可能性。

制造业 PMIs

现在焦点将转向制造业PMI数据，寻找英国经济复苏的更多线索。市场预测，确认54.3的初值。制造业继续强劲扩张，但力度不及8月，当时读数报在55.2，为6年最高点。到目前为止制造业一直在引领经济复苏。在服务业因局部封锁与消费者紧张不安而承受越来越多压力之际，投资者将迫切地期待看到制造业维持强势。

FTSE 图表