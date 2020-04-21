避险情绪推低FTSE，美国财报季开幕

避险情绪推低FTSE，美国财报季开幕

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/21 13:37:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
继周一小幅上涨后，周二FTSE因避险情绪回归而在下跌。在对朝鲜领导人健康状况的担心中以及原油市场出现前所未见的走势背景下，即使乐观的英国就业报告都无法阻止空头肆虐。

“倒贴”卖油
隔夜，由于全球原油供应过多导致存储空间不足，西得州原油期货多个期限的合约价格有史以来首度跌入负值。市场恐慌之下推动油价跌至-37.63这一空前低位。无人愿意购买今天到期的原油合约，而那些愿意购买并存储的人则得到了回报。
发生的这种种应该震惊原油生产商并促使其采取更有力的行动托举起油价。尽管因为疫情造成封锁，原油生产商不顾不断增加的供应继续产油。OPEC计划中的减产要到5月8日才生效。要平复市场情绪，只要需求激增，或新一轮幅度更大的减产才行。鉴于封锁的解除将缓慢、克制地进行，稳定油价的选项只剩下OPEC+进一步减产。
在这样的环境中，能源股毫不意外地大幅低开，并且难以企稳。

英国失业金申请人数增加 – 对糟糕未来的预示
英国失业金申请人数增加，但结果好于预期，不过3月仍达到惊人的12,200，远高于5900的前值。这预示了未来的状况。整个4月份，英国都将处于封锁状态，即暂停经济活动。所以，预测失业人数持续增加。
英国的情况好于4周失业金申请人数增加2100万人的美国，个中原因有二。一，美国衡量的基数是每周而不是每月，即其报告更加及时。二，英国政府的休假制度同样起到巨大的支撑作用。到目前为止，英国企业已让100万人休假，并且工人薪水的80%由政府支付。本来这批人可能已经失业。在就业报告发布之后，英镑/美元自1.24下方的时段低点回升，但整体上仍在下跌。这至少一定程度利多FTSE。

后市展望
展望后市，有数不清的事件可能带给市场更多的震荡。今天晚些时候的重点是美国房屋销售报告。由于保持社交距离的措施导致卖家无法与买家见面，卖家也看不到房子，据预测房屋销售大幅下降。此外，美国财报季于今天拉开帷幕，重点关注Netflix和Snap的业绩报告。


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