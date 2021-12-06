股市避险资金流入避险货币

自上周标普500指数在10月核心个人消费品价格指数发布当天创下4744.6历史新高以来，美国股市呈现大幅波动。10月核心个人消费品价格指数同比增长4.1%，9月前值为+3.7%。再加上美联储主席措辞鹰派、欧米克隆变种病毒，以及美国首例相关病例的出现都让股市有些惴惴不安。这种反应很正常，自疫情开始以来推高股市的两个主要原因是什么：刺激措施和疫情控制。鲍威尔周二表示将在12月15日和16日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上讨论加快缩表步伐，欧米克隆新冠病毒变种迄今已在美国、英国、欧洲部分地区和澳大利亚等近20个国家出现。所以，股市对此心存担忧!

来源：Tradingview, Stone X

所有这些不确定性对汇市有何影响，答案是：资金蜂拥避险。更确切地说，即购入瑞郎和日元。普遍认为瑞士和日本都是大量外债的国家。如果遇到问题或是需要筹集资金，两国都可以出售这些外债资产。因此，持有瑞郎和日元等同于持有避险货币。

英镑/日元自10月21日以来持续推低，但11月4日，当英央行多次发出加息信号却未能加息后，英镑/日元加速下挫。随后，货币对在152.50至155.75之间旗形内横盘。11月26日，英国卫生大臣Sajid Javid“官宣”欧米克隆变种病毒的第一天，货币对下破50天均线153.69附近旗形，并探向148.53附近旗形目标。该水平附近还有2021年1月低点至10月21日高点上行之50%回档和水平支撑。若股市继续下挫(富时指数可能在7000点下方跳空下挫)，英镑/日元可能很快逼近目标。上方水平阻力位和200天均线一直要到152.50才会出现。

来源：Tradingview, Stone X

在确定风险情绪是高还是低的时候，澳元/瑞郎值得好好观察。澳元被视为高风险货币，而瑞郎则是公认避险货币。若货币对走高，通常指向风险偏好。若推低，则为风险规避。澳元/瑞郎自10月底以来也一直在走低，于8月20日低点0.6513附近构筑了一个“看起来很有意思的”的头肩形态。汇价上扬并多次上穿0.6925附近200天均线。而随着价格走低，澳元/瑞郎交投于50天均线0.6700和颈线0.6800之间。之所以说这个头肩形态看起来很有意思，原因是其右肩较左肩短得多。但在11月26日，澳元/瑞郎急剧跌穿0.6710颈线并逼近水平支撑位0.6646目标位。阻碍其达成目标的唯一障碍为8月20日低点!

来源：Tradingview, Stone X

较长线日图上，英镑/美元已自底部通道线反弹。但较短时间轴上，若旗形告破，目标在1.3250附近。英镑/美元将于通道中继续走高还是探向旗形目标？答案取决于本周经济数据和《北爱尔兰议定书》第16条事态发展带来的波动性！

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易