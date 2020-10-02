特朗普新冠检测呈阳性激发避险情绪

欧洲股市指向大幅低开。特朗普新冠病毒检测为阳性的消息驱动避险交易加速运转。投资者抛弃风险资产与货币，比如股票、欧元和澳元，转而买入避险资产，比如日元、美元和黄金。

上述消息的经济与政治影响将取决于病情的严重程度。当然凡事都有准则。但投资者惊恐于该事件对美国大选的潜在影响。因为特朗普拒绝表态是否将接受最终的投票结果，也曾表示，最终结果的揭晓可能需要数月，本就给这次的大选笼罩上不确定性的阴影。

在市场担心大选不确定之际，特朗普刚刚再添一笔。所以，在情况明朗之前，市场倾向于避险。

而美国两党迟迟没有敲定刺激政策则增添市场的悲观情绪。民主党通过了2.2万亿美元的刺激计划，但遭到共和党的拒绝。随着特朗普隔夜治疗，刺激计划的不确定性也在增加。

脱欧贸易谈判毫无进展？

根据Michael Gove，脱欧谈判几无进展。这符合了不确定性的主题。第9轮谈判结束，双方依然分歧巨大。这样的背景下，下周展开密集对话完成对话的可能性微乎其微，这点体现于英镑的下跌。由本土业务为主上市公司构成的FTSE250指数可能继续承压，直到脱欧贸易协议达成的可能性更加明朗。

重点关注非农就业报告

现在的焦点将转向美国非农就业报告。没有更多刺激计划的支持，美国劳动力市场继续复苏，但速度放慢。对于9月新增就业人数的预期值为85万人，低于8月的新增137万人。本月这份备受瞩目的就业报告作为选前最后的非农就业报告还构成政治因素。特朗普任期内的前三年宏观数据表现一直稳健，但最后一年因疫情而剧变。

考虑到ADP报告好于预期，非农就业报告好于预期的可能性较高，从而可望利多冒险情绪。

FTSE 图表