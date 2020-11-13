疫苗有望投产但存在“真空期”，避险情绪抬头









欧洲股市可能追随隔夜华尔街的暴跌势头大幅低开。本周早些时候由疫苗引发的乐观情绪确已消退，代之以对创下记录高点的病例数与更广泛封锁的担忧。在英国，新冠病例数超过3.3万人，在美国，每日新增病例数创下13万人的高点。病例数增速加快表明，为了阻止病毒蔓延，未来将有更多限制措施出台，进而损害经济活动。而美国此时正值财政刺激措施谈判中断，没有纾困计划的支持，可能收紧的限制措施或许置美国经济于危险的增地。而在英国的主导担心是，为期一个月的全国封锁不足以奏效，如果将封锁时间延长，将加重疫情对经济构成的压力、提升失业率并令任何形式的经济复苏更加漫长、更加艰难。避险交易避险情绪正在主导周五市场，投资者逃离股市等风险资产并涌入黄金等避险资产。价值股得宠、科技股失宠的轮动之势中断，纳斯达克100指数期货表现出众，与周初截然不同，当时辉瑞研发中的疫苗具有90%有效性的消息推动股市创下8个月高点的同时打压美国科技巨头股。对疫苗的看好情绪被疫苗广泛投产至少还需要4-6个月的现实所打败。随着病例数激增，无论从健康角度还是经济角度，这4-6个月的空白期都将极具挑战性。所以，一方面看到了隧道尽头的光亮，另一方面首先要克服几个月的至暗时期。欧元区GDP展望后市，欧元区三季度GDP读数有望确认创记录的反弹12.7%。欧元区两大经济体法国与德国重回封锁、意大利正在考虑此选项，双底衰退几乎板上钉钉。所以，三季度GDP报告已经过时。FTSE 图表FTSE扩大前一时段的跌势的同时守住周初以来的大部分涨幅，日图仍坚定交投于长达五个月的原有下降趋势线、200天均线、50天和100天均线上方，表明看涨倾向保持完好。支撑位可见于200天均线（落在6050）、100天均线（落在6000）。如果失守这些价位与下降趋势线5950，可能逆转当前冲高势头，重拾较长期下跌趋势。而阻力可见于6月高点6500。