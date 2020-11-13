疫苗有望投产但存在“真空期”，避险情绪抬头

欧洲股市可能追随隔夜华尔街的暴跌势头大幅低开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/13 13:11:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
欧洲股市可能追随隔夜华尔街的暴跌势头大幅低开。本周早些时候由疫苗引发的乐观情绪确已消退，代之以对创下记录高点的病例数与更广泛封锁的担忧。
在英国，新冠病例数超过3.3万人，在美国，每日新增病例数创下13万人的高点。病例数增速加快表明，为了阻止病毒蔓延，未来将有更多限制措施出台，进而损害经济活动。而美国此时正值财政刺激措施谈判中断，没有纾困计划的支持，可能收紧的限制措施或许置美国经济于危险的增地。
而在英国的主导担心是，为期一个月的全国封锁不足以奏效，如果将封锁时间延长，将加重疫情对经济构成的压力、提升失业率并令任何形式的经济复苏更加漫长、更加艰难。

避险交易
避险情绪正在主导周五市场，投资者逃离股市等风险资产并涌入黄金等避险资产。价值股得宠、科技股失宠的轮动之势中断，纳斯达克100指数期货表现出众，与周初截然不同，当时辉瑞研发中的疫苗具有90%有效性的消息推动股市创下8个月高点的同时打压美国科技巨头股。
对疫苗的看好情绪被疫苗广泛投产至少还需要4-6个月的现实所打败。随着病例数激增，无论从健康角度还是经济角度，这4-6个月的空白期都将极具挑战性。所以，一方面看到了隧道尽头的光亮，另一方面首先要克服几个月的至暗时期。

欧元区GDP
展望后市，欧元区三季度GDP读数有望确认创记录的反弹12.7%。欧元区两大经济体法国与德国重回封锁、意大利正在考虑此选项，双底衰退几乎板上钉钉。所以，三季度GDP报告已经过时。

FTSE 图表
FTSE扩大前一时段的跌势的同时守住周初以来的大部分涨幅，日图仍坚定交投于长达五个月的原有下降趋势线、200天均线、50天和100天均线上方，表明看涨倾向保持完好。
支撑位可见于200天均线（落在6050）、100天均线（落在6000）。如果失守这些价位与下降趋势线5950，可能逆转当前冲高势头，重拾较长期下跌趋势。而阻力可见于6月高点6500。



相关主题： 富时 100 指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。