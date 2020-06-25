新冠病例数激增冲击经济复苏期望，避险情绪笼罩全球股市

新冠病毒病例数激增、全球贸易局势紧张、IMF大幅下调经济增长预期值，这些引发避险情绪并继续笼罩着全球股市。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/25 12:20:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
新冠病毒病例数激增、全球贸易局势紧张、IMF大幅下调经济增长预期值，这些引发避险情绪并且连续第二天笼罩着全球股市。避险交易发威，股市、商品货币等风险资产遭到全面抛弃，而美元、黄金等避险资产上涨。
过去三个月里，黄金上涨并上看1800，成为疫情最大的受益者。
美国部分州新冠病例数增加尤其令人不安，其中佛罗里达、俄克拉荷马和南卡罗莱纳州和报告病例数创记录，另外7个州周初也录得高感染数字，而得克萨斯州正考虑封锁当地以控制其大规模爆发。交易员深恐病例数的激增破坏经济复苏。
在IMF警告全球增长率的下滑势头最大于最初担心的程度之后，上述担心升温。IMF现在预测全球增长率今年下滑近5%，明显差于10周前下降3%的预期值。IMF强调了疫情
对消费者支出空前的冲击以及其它经济创伤：企业倒闭、人们长时间失业。对前景的悲观预测加上现实的重重考验，重创市场信心。
美国股市收低2.5%并将跌势延续到亚洲时段，欧洲股市似乎也将承接前一时段暴跌的行情。

贸易哀歌 – 时机决定着一切
除了新冠病毒的担心，还有贸易方面的信号前来添乱并令投资者不安。在长期的航空业补贴争端中，美国总统威胁对欧盟食品征收高达31亿美元的关税。

德国消费者信心
展望后市，我们需要重点关注多个数据。德国GFK消费者信心7月读数料自-18.9上升至-12。在此之前的德国IFO商业景气数据披露，企业看到疫情曙光，企业信心出现最大幅度的回暖。DAX当天依然收低逾3%，逊于欧洲对手股指。欧元同样收低并且今天继续走弱。
欧洲央行将发布最新货币政策会议的记录，可能为欧元乃至整体市场人气提供支撑。

美国将发布三份经济报告
美国初请失业金人数报告将受到密切关注。初请失业金人数料增加130万，前值为150万。新冠疫情爆发已三个月，数百万的美国人依然处于失业状态。这次的数字将是连续第11周缩小。过去13周，有4500万美国人申请失业金。续请失业金人数同样显示再就业的速度非常缓慢，自2050万人降至1960万人。
无论从哪个角度看，此数字一点都不出色。即使失业金申请人数读数鼓舞人心，由此产生的乐观情绪也可能被新冠病例数的增加所抹去。
GDP终值料确认一季度年化后萎缩5%。与此同时，在零售销售增加后，美国耐用品订单料回升。


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