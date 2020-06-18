第二波疫情忧虑挥之不去，市场风险规避，英央行决议待发

对第二波新冠肺炎疫情的担忧继续打压风险情绪，亚洲股市推低，欧洲股市即将低开。美国部分州的病例数量正升至纪录水平，这让投资者们深感不安。德克萨斯州创下新冠病毒大流行以来最大单日感染人数增幅。但值得注意的是，这只是一个时机问题。当纽约等州已越过峰值重启的时候，美国一些州正在经历第一波新增病例激增。但疫情蔓延的可能性仍切实存在。中国有关部门已下令封锁北京部分地区以控制新冠肺炎在首都的蔓延。市场此前一直认为，中国已扑灭疫情，并有望重振经济。第二波感染突显出放松封锁和重启经济带来的危险。北京方面的新动态令经济迅速反弹的希望减弱，避险情绪随之升温。英央行将扩大1000亿英镑资产购买规模英央行预计不会在今天会议上下调当前0.1%的利率。人们普遍预期央行将扩大1000亿英镑规模的资产购买计划。一些政策制定者很有可能会更为鸽派，呼吁更大幅提高资产购买规模。自疫情爆发以来，英央行已将利率自0.75%大幅下调至0.1%这一300年低点。央行还增加了2000亿英镑量化宽松规模，使其总额达到6450亿英镑。随着通胀率同比下降0.5%，创4年新低，且英国经济在3月和4月这两个月间收缩了25%，英央行面临需拿出更重大举措的压力，这也让资产购买增幅或超1000亿英镑的预期升温。鉴于市场已计入1000亿英镑增幅，若届时实值低于这个数字，将令市场失望，也会被视为不足以应对英国的经济困境，英镑或面临抛售，避险情绪也将同样拖累英国股指。同样，若增幅超过1000亿英镑，或将在推高英镑同时提振富时指数。任何与负利率相关的言论都将受到密切关注。负利率的想法曾一度得到支持，数位英央行政策制定者开始对负利率表示了认同。不过，英央行行长贝利在最近的公开露面中降低了人们的预期：即便真会出现负利率，也不是现在。但是，若央行围绕这个话题展开过多讨论，可能导致英镑暴跌。美国初请失业金人数降幅缓慢，令人沮丧预计初请失业金人数将增加130万，低于上周的150万。虽然这是3个月以来最低增幅，但仍达2月新冠疫情前的6倍。随着美国开始缓慢重启，美国人逐渐重新就业，预计续请失业金人数也将自2090万降至1980万。这个增幅的下降速度缓慢得令人沮丧，这表明下月零售销售数据不大可能再度惊爆市场。若今天数据疲弱，或助长避险情绪，提振美元并打压股市。富时图表