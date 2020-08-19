力拓集团：下调精炼铜产量指引





力拓集团（Rio Tinto）在犹他州的Kennecott矿，冶炼厂的重启遭遇延迟。受此影响，力拓集团对2020年精炼铜现在的产出指引从之前的165kt-205 kt下调至135kt -175kt。技术面看，该股继续得到一根始自3月中旬的上涨趋势线的支持，并且交投于前阻力区域4490上方。守住4400，股价新一轮上涨可期，目标水平阻力位4970，然后是斐波纳契目标位5460。





来源: TradingVIEW, Gain Capital