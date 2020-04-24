欧元/美元后市走势将取决于欧洲央行决策





在我们的交易者教育的介绍性与高级系列网络讲座中，我们都强调了利率差与利率未来方向在决定外汇货币对方向方面至关重要的作用。在经济稳定增长、通胀温和的环境中，相对较高的利率将利好某一货币的价值；反之亦然。但在新冠疫情爆发后，大部分发达国家的利率已经向零趋同，使得传统的外汇交易手册暂时失灵。也就是说，货币的价值将取决于对一国控制病毒传播取得的成效、政府刺激力度、央行透过量化宽松提供刺激的程度、潜在重启经济活动的时间表以及风险情绪（股市）等的评估。我们在昨天的文章中提到这点。当时我们谈到澳大利亚成功地控制疫情加上充分的政府财政刺激与澳洲联储刺激的背景，利好这个“幸运的国度”，并且可能推高澳元/美元。遗憾的是，欧洲目前疫情仍在蔓延，再加上欧盟各国领导人隔夜未能就一项较长期重建计划达成一致（成员国在如何分担财政负担上意见不一），令欧元/美元朝着光谱的另一端走去：摇摇欲坠。欧洲央行下周将召开会议，届时将决定着政治争吵与债务约束搁置并给予央行空间，推行足够的量化宽松以抵消疫情的经济影响，抑或将欧元/美元置于扩大下行的危险境地。从下面的月图可以看出，欧元/美元交投于2000年低点0.8231以来的长期趋势线支撑上方不远处。欧元/美元过去15个月的走势对于突破型交易员来说无疑一直是个噩梦。不过，如果大幅下破3月低点1.0636，欧元/美元有望触及2017年1月以来低点1.0340，而下破并收于后者下方，则可能跌至平价。简言之，在外汇交易进入新世界之际，欧元/美元的命运将取决于下周四欧洲央行的行动或没有行动。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月24日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。