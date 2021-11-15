“零售周”到来，关注“四大零售巨头”财报- 嘉盛集团官网

本周美国、英国和加拿大都将公布零售报告，再加上Walmart、Target、Home Depot和Lowes也将发布财报，本周是当之无愧的“零售周”

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/11/15 13:36:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

玉有瑕疵，但从宏观经济的角度看，过去几周以“央行周”的主题拉开11月的序幕，再慢慢过渡到通胀周的主题 再加上本周美国、英国和加拿大都将公布零售报告，而且WalmartTargetHome DepotLowes也将发布财报，本周是当之无愧的零售周……不过，通胀也将再度受到密切监测）

先来看美国零售销售报告。市场预测消费者支出月率增加1.2%，剔除汽车的核心月率上涨1.0%。在全球供应链毫无改善的大环境中，很多消费者有可能将圣诞购物的时间窗口从传统的11月提前到10月，以免物流的延迟破坏的假期气氛。所以，美国零售销售报告有可能意外好于预期。英国和加拿大零售销售报告也存在类似的可能性。

再来看具体的零售商财报。本周值得关注的“四大零售巨头”财报预期值如下（公布时间都在开盘前）：

  • Walmart (WMT): 周二 –EPS料为1.39美元、营收1357亿美元
  • Home Depot (HD): 周二–EPS料为3.38美元、营收345亿美元
  • Target (TGT): 周三 –EPS料为2.81美元、营收246亿美元
  • Lowes (LOW): 周三–EPS料为2.40美元、营收216亿美元

 

最后来看图表。这四家公司股票的价格过去几周整体上趋于上扬，但两大家装巨头(Home Depot Lowes)明显优于一般零售商(Walmart Target)。如果我们确实看到强劲的零售销售报告、经验丰富的管理层能够驾驭供应链的扰动，则“四大零售巨头”股价周内有望创下历史新高。

来源: TradingView, StoneX

 

 

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