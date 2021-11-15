“零售周”到来，关注“四大零售巨头”财报- 嘉盛集团官网

玉有瑕疵，但从宏观经济的角度看，过去几周以“央行周”的主题拉开11月的序幕，再慢慢过渡到通胀周的主题 – 再加上本周美国、英国和加拿大都将公布零售报告，而且Walmart、Target、Home Depot和Lowes也将发布财报，本周是当之无愧的“零售周”（……不过，通胀也将再度受到密切监测）

先来看美国零售销售报告。市场预测消费者支出月率增加1.2%，剔除汽车的核心月率上涨1.0%。在全球供应链毫无改善的大环境中，很多消费者有可能将圣诞购物的时间窗口从传统的11月提前到10月，以免物流的延迟破坏的假期气氛。所以，美国零售销售报告有可能意外好于预期。英国和加拿大零售销售报告也存在类似的可能性。

再来看具体的零售商财报。本周值得关注的“四大零售巨头”财报预期值如下（公布时间都在开盘前）：

Walmart (WMT) : 周二 –EPS 料为 1.39 美元、营收 1357 亿美元

Home Depot (HD) : 周二 –EPS 料为 3.38 美元、营收 345 亿美元

Target (TGT) : 周三 –EPS 料为 2.81 美元、营收 246 亿美元

Lowes (LOW) : 周三 –EPS 料为 2.40 美元、营收 216 亿美元

最后来看图表。这四家公司股票的价格过去几周整体上趋于上扬，但两大家装巨头(Home Depot 和 Lowes)明显优于一般零售商(Walmart 和 Target)。如果我们确实看到强劲的零售销售报告、经验丰富的管理层能够驾驭供应链的扰动，则“四大零售巨头”股价周内有望创下历史新高。

来源: TradingView, StoneX

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