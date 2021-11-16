零售交易者暂时不认同DAX的破新高走势- 嘉盛集团官网

德国股市明确处于上涨趋势中，StoneX的零售交易者却扩大DAX40指数的空头持仓

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/11/16 14:04:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

我认识的一位技术交易者经常在社交媒体上以半玩笑口吻提醒“创下历史高点不属于下跌趋势的特征”，意思当然是交易者应当专注于买入处于上涨趋势中的市场。而找到处于上涨趋势中的市场的最佳方式是观察那些形成历史高点的市场。

我们注意到我们的一些DAX交易者似乎并不认同上述提醒。

德国基准股指DAX40指数连续第四天收于历史高点，确认了20203月低点以来的上涨趋势。尽管如此，StoneX的零售交易者正扩大DAX40指数的空头持仓。继上周在20%-25%的大区间内徘徊之后，只有区区19%StoneX零售交易者持有DAX的多头头寸。换言之，虽然DAX当前反弹进入了更高的历史高点区域，超过80%的未平仓头寸为空头。

接下来几天需要重点监测价格走势与交易者持仓之间的这种背离。零售交易者将因价格继续上涨而被迫了结空头头寸，空头回补之下推动价格进一步走高？

还是将证实我们交易者的怀疑是对的？毕竟该股指过去四天的总涨幅也只有区区0.7%左右，很难和那种可能惊吓空头或引发错失恐惧症的暴力“融涨”类型挂钩。事实上，价格在月初突破至历史高点以来乏善可陈的走势可能暗示这些高位处的买盘兴趣缺缺，DAX可能属于“假突破”行情：

来源: TradingView, StoneX

 

本周德国（乃至欧元区整体）没有重量级经济数据将要发布，所以焦点仍将在价格走势与持仓之间。如果向下突破16000大关，特别是得到14RSI下破的预警的话，可能证实看跌零售交易者的观点无误，价格也可能回撤至15000一线中轨。

而另一方面，DAX守在历史高点区域附近的时间越长，空头被迫投降的风险越大。毕竟，正如我们在本文开头所指出的，DAX明显不处于下跌趋势，而时间的流逝往往利好和主导趋势站在一起的头寸。

 

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