零售销售强劲，美元指数继续走高- 嘉盛集团官网

即使面对处于30年高位的消费者物价指数，美国消费者依然愿意消费

2021/11/17 13:00:00

上周我的同事Matt Weller就周二发布的零售销售报告做出如下讨论：

“市场预测消费者支出月率增加1.2%，剔除汽车的核心月率上涨1.0%。在全球供应链毫无改善的大环境中，很多消费者有可能将圣诞购物的时间窗口从传统的11月提前到10月，以免物流的延迟破坏的假期气氛。所以，美国零售销售报告有可能意外好于预期。英国和加拿大零售销售报告也存在类似的可能性。”

上述分析到目前为止看起来被证实，至少关于美国方面的分析似乎是正确的。零售销售月率上涨1.7%9月读数自0.7%上修为0.8%。另外，10月剔除汽车的零售销售月率上涨1.7%9月读数从0.8%小幅下修至0.7%，但考虑到10月读数远高于预期，这样的下修似乎微不足道。我们再看一个数字：剔除汽车/剔除汽油的零售销售月率10月增加1.4%9月读数则从0.7%下修为0.5%。考虑到对10月的预期值仅有0.3%9月读数的下修同样可以忽略不计。

上述这些强劲的零售销售数字意味着什么？意味着即使面对处于30年高位的消费者物价指数，美国消费者依然愿意消费。（请注意，美国政府也觉得自己可以随心所欲地支出）。零售销售报告加上同一天公布的、远强于预期的工业产出（月率1.6%，预期值0.7%）和制造业产出（月率1.2%，预期值0.7%）数据，表明10月开端不错，应可强力推动四季度GDP的增长。美国三季度GDP增长率初值仅有2%；前值为6.7%

看到强于预期的零售销售数据和近期强劲的通胀报告，市场认为美国首次加息的时间窗口提前至6月，从而推动美元继续上涨。美元指数同样继续走高，但目前撞上一个阻力带，其由20206月前支撑位、5月低点以来的上升通道的上轨趋势线和20203月高点到20211月低点行情的50%回档位构成，落在95.71-96.10区间。另外，1月初低点和5月底低点构成了双底形态，目标指向98.05附近。请注意，RSI最近已进入70上方的超买区域，增加了价格回撤的风险。如果美元指数可以站上前述阻力带，下一步剑指同期行情的61.8%回档位97.72。支撑位在2011年以来上斜趋势线（红色线）兼水平支撑位94.65附近。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元随着美元继续创下年内新高而继续形成年内新低，目前交投于下降通道的下轨趋势线附近，即1.1325一线。如果下破，下看20203月低点到20211月高点行情的61.8%回档位，即1.1290附近。欧元/美元也可能跌至20203月以来的水平支撑位1.1145附近。请注意，RSI眼下处于超卖区域，增加了价格反弹的可能性。上方阻力在115日低点引出的水平阻力位，即1.1513，然后是通道上轨趋势线1.1665附近。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

美国零售销售被预期高于预期，结果也满足了预期。英国和加拿大10月零售销售也定于本周晚些时候发布，它们会不会同样强劲？如果同样强劲，在RSI尝试回到中性区域之际，美元指数可能自阻力回落，而欧元/美元可能反弹。本周请留意更多波动性。

 

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