新冠疫情反弹，富时受创

尽管随着英国非必需品商店开始重新营业，比利时、法国和其他欧洲国家重开边境，多家航空公司航班复飞，今天本应标志着市场一个积极转折点，但新冠病毒却告诉我们，经济复苏建立在一个非常脆弱的基础之上，只需新一轮小规模疫情爆发就能让商业再次陷入停滞状态。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/15 15:21:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
尽管随着英国非必需品商店开始重新营业，比利时、法国和其他欧洲国家重开边境，多家航空公司航班复飞，今天本应标志着市场一个积极转折点，但新冠病毒却告诉我们，经济复苏建立在一个非常脆弱的基础之上，只需新一轮小规模疫情爆发就能让商业再次陷入停滞状态。
北京新发地市场上周晚些时候确诊的几起新病例现已蔓延半个城市，一些地区已经开始限制人员流动。该消息不仅打击了英国股市，也削弱了投资者对其他欧洲蓝筹股（尤其出口导向型股票）的信心。伦敦市场的金属生产商、石油公司、零售商店和旅游企业等行业股票受创最为严重。
英国石油公司（BP）应对长期油价变化
BP第一季度财报中反映出布伦特原油价格过去五个月中大跌的影响，该公司因油价下跌计入175亿美元费用支出。BP改变了对油价长期假设，认为油价将接近每桶55美元，而不是此前预测的每桶70美元。这个预测价格仍较当前油价高出30%。
易捷航空（EasyJet）今天恢复了飞往欧洲的第一批航班，但由于投资者担心疫情卷土重来会影响游客出行计划，易捷航空股票交投走低。
Bunzl走高
国际分销集团Bunzl成为富时100指数成分股中唯一上涨的股票，该公司今年上半年实现了食品和医疗产品配送收入的增长。在表示其财政年度前六个月收入可能增长6%之后，该公司股价上涨逾6%。

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