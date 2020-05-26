欧洲重启，市场跳涨反弹

欧洲重启，市场跳涨反弹

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/26 16:16:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着欧洲各地全线重启，人们对夏季旅行和阳光假日的希望复燃，旅游公司和连锁酒店今天上午领涨富时成分股公司。周末，加那利群岛向游客开放，周一，西班牙表示将从7月1日起允许游客入境。法国仍在对来自英国的游客实施为期两周隔离，但意大利和土耳其将从下个月开始允许游客入境。

对旅游公司重燃的热情给英航所有者国际联合航空公司引来大量的交易兴趣，其交易量几乎与巴克莱银行持平。虽然IAG、洲际酒店和旅游运营商TUI的股票开始收复封锁期间大幅失地，但由于海外旅游将意味着国内低预算旅行者减少，Premier inn所有者Whitbread股价出现下滑。

首相约翰逊允许英国商店在下个月中旬重新开业的计划也提振了服装、鞋类和体育用品连锁店股价，Next、JD sports和Primark母公司联合英国食品公司在富时成分股涨幅榜中排名上升。随着商业街重新开放，预计房地产销售也将在每年传统旺季期间开始回升。

欧洲首个新冠肺炎确诊病例清零的国家

上周末，黑山成为欧洲首个宣布新冠肺炎病例清零的国家，此前这个小国在20天内未出现一例新病例。该重要里程碑为欧洲国家和市场的进一步开放提供了希望，也为欧洲旅游业部分领域可能在本季度结束前启动运营创造了可能。

今晨，斯托克欧洲600旅游休闲指数跃升6%以上，创下4月底以来最高水平。
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