衰退已是旧闻，ASX200指数攻克6000心理大关

3月底以来澳大利亚首次出现了“生活如常”的感觉。购物中心繁忙、路上人流如织，对长周末假期的准备工作也进行得如火如荼。

2020/6/4 11:35:00
3月底以来澳大利亚首次出现了“生活如常”的感觉。购物中心繁忙、路上人流如织，对长周末假期的准备工作也进行得如火如荼。
所有这一切似乎都与昨天的新闻，即澳大利亚正处于90年代以来首次衰退中，形成鲜明的对比。但正如我们之前所讨论的，市场依然聚焦复苏。如果纳斯达克100指数的走势有任何参考作用，那就是它坚定地指向V形复苏。
纳斯达克100指数的价格走势与ASX200指数的走势截然不同，后者自3月低点反弹35%后相较历史高点依然下跌17%。在5月21日发布的、关于ASX200指数的上次更新文章中，我们预测5月继续横盘并一直延续到6月上半月。
从上述文章发布以来，中国与澳大利亚的紧张关系明显缓和，与此同时，市场也转向价值股投资。
由于经济活动加速重启降低了围绕着坏账与企业恢复分红的尾端风险。受此影响，“四大行”的表现特别耀眼。请记住，ASX200指数中的金融股占据25%的权重，相当于标普500指数中的FAANGS+微软的权重。
记住这点并转向关注ASX200指数图表，我们发现5月底以来的反弹有“错失恐惧症”的影子。趋势线支撑5700与股指近期反弹起点，即中线支撑带5600，应可提供良好的支撑。
上档方面，假设ASX200指数可以坚守6000心理大关，接下来几个月可望上攻趋势通道的顶端6500。因此，未来几周我们倾向于逢低买入。

Recession is yesterday’s news as ASX200 reclaims 6000

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月4日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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