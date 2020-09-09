脱欧消息推低英镑，带动FTSE反弹

脱欧消息推低英镑，带动FTSE反弹

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/9 14:36:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
隔夜美国科技股再度站上风口浪尖，其中纳斯达克100指数暴跌4%的同时特斯拉股价跌逾20%。科技权重股的下跌带动纳斯达克100指数今年第二次进入修正区域。
令投资者不安的不仅有特斯拉未能入选标准普尔成份股，还有通用汽车购买Nikola的20亿美元股份。到目前为止，特斯拉一直没有迎来任何强有力的竞争对手。而现在，这样的对手似乎开始出现，那就是Nikola。
有消息称，由于受试者似乎出现负作用，阿利斯康（AstraZeneca）将暂停所有疫苗试验。该消息一开始导致股市下挫。
在这种情况下，暂停疫苗试验并进行独立审查是标准程序。市场也接受了，没有出现太大的负面情绪。因为新冠病毒疫苗问世是经济增长回到疫情前水平的最可靠且最快的途径，所以市场对疫苗相关消息特别敏感。
在上述疫苗消息传出之际英国政府为阻止新冠病例数增加而禁止6人以上会议，这对市场人气构成双重打击。但尽管坏消息接二连三，欧洲市场在开盘时还是上演了完美的U形反转，目前全线走高。

脱欧消息利空英镑
英国今天将发布曾引起一些争议的内部市场议案。英国政府将此描绘为对处于破产边缘的脱欧退出协议的微调以及对英国与爱尔兰之间贸易关系的澄清，但欧盟对此的看法完不同。欧盟将此视为对国际条约的践踏，对国际法的违反，认为英国政府非常不可信。
上述脱欧相关最新进展对英镑产生了巨大的影响，致其兑美元在昨天跌逾1.3%，并且今天扩大下行。英镑/美元本周迄今跌逾2.3%，回吐过去一个月取得的涨幅。
在10月15日最后脱欧期限逼近之际无协议脱欧的现实开始迫近，英镑扩大跌势的可能性很高。到目前为止市场一直假设欧盟与英国可能在最后时刻达成协议。脱欧议案出现任何干扰都可能意味着贸易协议出炉的几率大幅下降。

FTSE 图表


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