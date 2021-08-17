ASX指数：RBNZ按兵不动，关注澳大利亚就业数据

在2020年3月中旬召开的特别会议上，新西兰联储（RBNZ）货币政策委员会讨论了新冠疫情下迅速恶化的经济形势。联储因此将隔夜现金利率(OCR) 自1.00%下调75个基点至0.25%。

2021/8/18 8:55:00

人们此前预期，16个月后的今天，新西兰联储将成为新冠大流行开始以来首家出手加息的主要央行。

在上周一系列滚烫的经济数据发布后，新西兰利率市场完全计入今天加息25个基点预期，加息50个基点概率为30%。但天有不测风云，昨天奥克兰爆发了几例新冠肺炎病例，促使新西兰央行今天维持利率0.25%不变。

“然而，一些地区恢复新冠防控措施的必要性凸显随着病毒而来的严重健康和经济风险”，“鉴于当前的四级封锁和公众健康不确定性，委员会在本次会议上同意保持OCR不变。”

声明公布后，纽元/美元自0.6943探入0.6870低点附近，随后反弹至0.6920，表明市场已基本计入利率保持不变预期，并认为加息只是被推迟，而非搁置。

注意力现转向将于明天揭晓的澳大利亚7月劳动力市场报告。鉴于6月底一系列封锁措施启动，预计劳动力增长为负。市场中值预期为就业人数将减少5万，失业率将自6月的4.9%升至5%，由于预计参与率自66.2%降至66.1%，失业率影响有所缓和。

AMP首席经济学家Shane Oliver指出，这次就业人数预计将减少约30万人，降幅低于去年的85.7万人。“这是因为封锁并未波及澳大利亚全境，鉴于去年的经济反弹，企业可能不太愿意裁员，除了近期劳动力短缺的讨论外，招聘广告和商业信心似乎并未像去年看到的那样迅速下滑。”

在并购活动和靓丽财报新闻的支持下，ASX200指数在8月份的前两周上涨了3%，攻入7600点略上方8个月趋势通道顶端。

指数本周自该阻力启动修正，昨天下跌71点，创两个月以来最大跌幅。虽然我们注意到买盘已迅速入场低吸，但未来几周，回调仍有进一步深化空间，股指或探向7400，然后是趋势通道支撑7250/00区域，此处为我们首选买入价位。


ASX200 Daily Chart


来源：Tradingview.上述数据截止到2021年8月18日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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