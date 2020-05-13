新西兰联储扩大量化宽松规模 – 纽元/美元暴跌





今天是新西兰实行等级为3的封锁限制的最后一天，从明天开始，零售商店、商场、咖啡馆、餐馆、电影院和体育馆重新开放。到下周一，学校也将开学。在各国政府成功抑制住新冠疫情后，一些实行最严厉封锁措施的国家逐步放松管制。这有助于解释新西兰股市的反弹强度为何是亚太地区最强劲的市场之一。新西兰股市相比其3月低点上涨了30%，相比之下，澳大利亚ASX200指数的反弹幅度目前为20%。虽然有种种好消息，但我们依然不可掉以轻心。病毒的传播与全球成长的放慢将降低对新西兰出口的需求。也许最重要的是，新西兰关闭边境，拒绝国际旅游者的入境。而且这种关闭的情形有可能延续到疫苗问世。旅游是新西兰最大的出口创收工具，而且GDP大幅萎缩与失业率大幅上扬都令人煎熬。这促使新西兰联储在今天的利率会议上果断行动。新西兰联储一如预期维持隔夜现金利率在0.25%不变，但出乎市场意料的是，新西兰联储的大规模资产购买计划（LSAP，即量化宽松）从之前的上限330亿美元增至每月600亿美元。这点我们在上周的文章中提到过。“成员们认同，扩大LSAP计划是目前兑现更多刺激的最有效方式。”按照提升后的购买速度，新西兰联储将在13个月内持有新西兰政府债券总量的近一半。在此之前，新西兰联储曾表示，不乐意超过这个比例。所以，新西兰联储讨论了其它货币政策工具，包括负利率。“委员会提到，负官方现金利率将在未来成为一种选择，但目前各大金融机构尚未在操作层面做好准备。”上述比预期温和的决策不出所料导致纽元/美元自0.6085跌至0.6030，现在下看关键的趋势线支撑兼近期低点0.5980区域。最近几周多次受制于强阻力区域0.6200，如果接下来下破/收于0.5980下方，可能确认加速下跌，后市下探支撑区域0.5910/00，甚至可能下看0.5830/5740。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年5月13日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。