新西兰联储加息重创英镑/纽元，关注英国央行决议- 嘉盛官网

新西兰联储加息25个基点，至1.00%，并且对未来给出相当强硬的展望意见。

2022/2/28 16:46:00

新西兰联储加息25个基点，至1.00%，并且对未来给出相当强硬的展望意见。联储将1年期OCR指导意见从之前的2.5%上调至3.25%，还表示将从7月开始削减根据大规模资产购买计划(LSAP)购买并持有的债券数量，方式是每年抛售价值50亿纽元的债券以及停止对到期债券收益的再投资。此次会议的强调基调推高纽元。

纽元走强导致英镑/纽元承压下挫。该货币对在2021年秋季构筑头肩底形态并在当年的1217日站上颈线，即1.9600附近。该形态的目标为颈线突破位加上颈线到头部的高度，本例中为2.0475附近。在英国央行立场强硬的预期作用下，英镑/纽元反弹并于128日到达前述目标，此后于23日创下2.0535高点。自那以后，该货币对不断走低，短短两天里就跌逾335点子。

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/纽元4小时图在23日探入118日低点到近期高点行情的38.2%回档位，即1.9893构成的支撑位。下档支撑位是1.9689 - 1.9713区间，由200天均线、前述行情的50%回档位和水平支撑位组成，然后是前述行情的61.8%回档位1.9496。但请注意，RSI目前处于超卖区域，暗示英镑/纽元可能跌势过深、跌速过快，或准备反弹。上方第一阻力在222日高点2.0227以及23日高点2.0535

来源: Tradingview, Stone X

 

新西兰联储加息并贯彻强硬基调，推高纽元并拖累英镑/纽元。但不要忘了在23日的上次会议上立场同样强硬的英国央行（当时加息近50个基点），将在317日召开会议，而且目前基本保持着强硬姿态。请关注当前价位下方的各种斐波纳契回档位，观察休整或反转的可能性。317日之前更要关注相关的重要价位。

 

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