澳洲联储前瞻：或被迫连续第3次降息

接受路透社调查的经济学家有95%认为，澳洲联储明天的货币政策会议维持基准利率在1.00%不变，暂停最近连续降息50个基点的做法。

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2019/8/5 16:43:00
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接受路透社调查的经济学家有95%认为，澳洲联储明天的货币政策会议维持基准利率在1.00%不变，暂停最近连续降息50个基点的做法。

但有意思的是，金融市场并不认可“按兵不动”。ASX银行间现金利率期货市场暗示，明天有49%的几率再度降息25个基点。

澳洲联储主席Lowe在7月25日的演讲中暗示“竭尽所能”驱动澳大利亚经济增长，进一步降息也在所不惜。他还表示，澳洲联储将继续尽力将其长期通胀带到2%-3%的目标区间。过去四年里，澳大利亚的整体通胀基本低于2%。

基于利率期货市场与经济学家共识之间的预期迥异，澳洲联储明天如果降息或发布更温和的指引，或许加大市场的波动性并给澳元/美元带来更多的下行压力。

支持明天降息的多个事实如下：

  • 澳大利亚6月零售销售年率上涨2.7%，为一年最小的涨幅。
  • 消费者支出疲弱的同时，消费者信心也在恶化。墨尔本协会与西太平洋银行消费者信心指数7月月率下滑4.1%，至96.5，为2017年8月以来最低读数。
  • 由于美中贸易冲突加剧，零售销售与消费者信心后市可能进一步下挫。
  • 人民币如果进一步贬值，可能影响那些依赖外贸的国家，造成全球性出口萎缩，进而削弱对工业大宗商品的买需，这对于高度依赖这方面的澳大利亚经济来说，或许构成内外夹击的双重打击。

澳元/美元中线技术前景


关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键阻力位): 0.6870

支撑位: 0.6710 & 0.6560

后市阻力位: 0.7080

对后市方向的看法

受制于关键的中线水平阻力位0.6870，澳元/美元倾向于下跌，后市可能展开新一轮下跌，目标支撑位0.6560。但若日图收上0.6870，上述看跌基调落空之下或许扩大上修，目标0.7080（也是7月18/19日波段高点）。

要素

  • 交投在肇始于2018年1月2日高点0.8135的主下降通道内。
  • 日图RSI现逼近严重超卖位18，澳元/美元或于0.6710展开小级别上修。
  • 下个重要的中线支撑位在0.6560，那是2018年12月3日高点以来中线下降通道（请看图表中的灰色虚线）的下轨，也是一个斐波纳契扩展群。

图表来自eSignal


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