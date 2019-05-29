中美“科技冷战”背景下，稀土股值得关注

美国政府最近几周加码当下与中国的贸易紧张关系，将中国高科技公司华为列入黑名单，禁止美国公司与其建立业务关系。

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2019/5/29 11:31:00
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中美“科技冷战”背景下，稀土股值得关注

美国政府最近几周加码当下与中国的贸易紧张关系，将中国高科技公司华为列入黑名单，禁止美国公司与其建立业务关系。近期，美国发出威胁，将针对中国在安防领域的科技公司。美国的这种做法将贸易战升级成更大规模的“科技冷战”。为了保护自身利益，中国将被迫予以反制。

中国手中的“王牌”之一将是稀土矿。中国是稀土矿的主要生产国，而美国近80%的稀土依赖中国，是其主要进口国。此外，稀土被视为美国的重要战略物资，最终应用于电动汽车、智能手机和军事设备。

来自中国国家媒体最新的评论暗示，中国可能限制对美国出口稀土，并且国家主席习近平最近考察了江西省赣州市一家主要稀土矿生产商的设备。

中国上述种种“作为”向市场透露这样的信号，即限制对美出口稀土的可能性已经增加，那样的话可以造成“供应冲击”，并导致稀土价格上涨。从中短期来看，可能给稀土开采与生产公司的股价带来正向循环反馈。

其中一家值得关注的稀土公司是在澳大利亚证券交易所上市的Lynas Corp，该公司股价的技术形态积极。

Lynas Corp(LYC-ASX)的中线技术面前景





技术要素

  • 自2015年6月创下低点0.30以来，该公司的股价形成一个长达3年多的主上升通道。1月初以来，该股盘整了5个月。最近向上突破5月8日以来的主下降阻力位。
  • 需要关注的关键中线支撑位将在2.15，那是2018年5月8日以来前下降阻力位构成的回档支撑、5月21日形成的跳空上涨缺口、1月4日低点到5月29日当前日内高点2.69的50%回档位。
  • 从周图与日图RSI看，动能继续向上。
  • 下个重要的中线阻力位在4.15/37，那是2015年6月25日低点到2018年5月8日高点的1.00扩展位，自1月4日低点投射出去，也接近于主上升通道的上轨。

关键价位（1-3周）

中级支撑位: 2.40

支点 (关键支撑位): 2.15

阻力位: 3.00 & 4.15/37

下个支撑位: 1.43

结论

如果守住2.15的关键中线水平支撑位，股价可能展开新的潜在上涨推动浪，后市回踩201858日波段高点区域3.00后剑指4.15/37

但若日图收于2.15下方，上述看涨基调落空之下转而下修，下探关键的长线支撑位1.43。

图表来自eSignal 



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