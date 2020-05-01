



市场情绪已发生转变，从因部分欧洲和美国州的重启倍感振奋转而逐渐意识到，对大量企业而言，恢复正常的步伐如此缓慢，受损程度也远超最初的封锁期。由于中国、韩国和新加坡以及许多欧洲市场今天因劳动节休市，今天上午的交易略显清淡。昨天数据显示，美国新增380万失业申请，亚马逊就未来几个季度发出警告，苹果则决定不发布本季度业绩指引，这些都帮助投资者们对现实有了更为清醒的认识。廉航瑞安航空给航空业描绘了一幅更为惨淡的前景，该公司表示，复苏可能至少需要两年时间。航空股受创。由于边境关闭导致部分公司完全停飞，欧洲航空公司受到的打击比美国同行更严重。富时指数成分股中，尽管油价小幅上涨，石油巨头股价仍走低，而在全球经济大幅放缓或导致金属需求锐减的担忧中，矿业股同样步履维艰。