疫苗乐观情绪和拜登政府将推出更多刺激政策的希望，盖过了美国经济数据疲弱和德国消费者信心下滑的影响，欧洲股市周五有望走高。鉴于美国感恩节假期休市，市场交投可能相对平静。

围绕新冠疫苗将带动经济迅速重回增长态势的希望支撑了市场情绪。与此同时，全球最大经济体-美国政局稳定的进一步迹象，也巩固了市场乐观情绪。认为拜登将增加政府支出以支持受疫情打击的美国经济的预期升温。

昨天公布的经济数据勾勒出美国喜忧参半的经济现状。虽然第三季度GDP大致符合预期，但耐用品销售表现令人印象深刻。然而，劳动力市场似乎出现问题，初请失业金人数再次自74.8万升至77.2万。美国劳动力市场的复苏似乎不仅已陷入停滞，且正在慢慢反转，这个趋势令人担忧。

德国消费者信心下降

今晨来自欧洲的数据也令人沮丧。德国12月GFK消费者信心数据降幅超过预期，自11月的-3.2降至-6.7，比预期的-5更为糟糕。欧元区最大经济体的消费者信心正因第二次全国封锁承压，此轮封锁将持续到12月20日。

尽管英国前景黯淡，富时指数走高

尽管英国财政大臣昨天发出严厉警告，称为了支撑英国经济度过新冠危机，英国今年的借款总额将达到4000亿英镑，但富时指数仍成功上行。与此同时，英国预算责任办公室(OBR)预测英国经济将收缩11.3%。OBR还警告，如果脱欧协议无法达成，英国的经济产出将进一步减少2%。





聚焦政府限制措施分级

今天，英国政府将为英格兰各地方政府在下周经济重开后制定新冠病毒相关限制措施。措施的严格程度（尤其在大城市）将决定英国经济能以多快的速度自近期的全国封锁中复苏。

富时图表



