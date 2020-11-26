料感恩节交投平静

疫苗乐观情绪和拜登政府将推出更多刺激政策的希望，盖过了美国经济数据疲弱和德国消费者信心下滑的影响，欧洲股市周五有望走高。鉴于美国感恩节假期休市，市场交投可能相对平静。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/26 14:03:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

疫苗乐观情绪和拜登政府将推出更多刺激政策的希望，盖过了美国经济数据疲弱和德国消费者信心下滑的影响，欧洲股市周五有望走高。鉴于美国感恩节假期休市，市场交投可能相对平静。

围绕新冠疫苗将带动经济迅速重回增长态势的希望支撑了市场情绪。与此同时，全球最大经济体-美国政局稳定的进一步迹象，也巩固了市场乐观情绪。认为拜登将增加政府支出以支持受疫情打击的美国经济的预期升温。

昨天公布的经济数据勾勒出美国喜忧参半的经济现状。虽然第三季度GDP大致符合预期，但耐用品销售表现令人印象深刻。然而，劳动力市场似乎出现问题，初请失业金人数再次自74.8万升至77.2万。美国劳动力市场的复苏似乎不仅已陷入停滞，且正在慢慢反转，这个趋势令人担忧。

德国消费者信心下降

今晨来自欧洲的数据也令人沮丧。德国12月GFK消费者信心数据降幅超过预期，自11月的-3.2降至-6.7，比预期的-5更为糟糕。欧元区最大经济体的消费者信心正因第二次全国封锁承压，此轮封锁将持续到12月20日。

尽管英国前景黯淡，富时指数走高

尽管英国财政大臣昨天发出严厉警告，称为了支撑英国经济度过新冠危机，英国今年的借款总额将达到4000亿英镑，但富时指数仍成功上行。与此同时，英国预算责任办公室(OBR)预测英国经济将收缩11.3%。OBR还警告，如果脱欧协议无法达成，英国的经济产出将进一步减少2%。

聚焦政府限制措施分级

    今天，英国政府将为英格兰各地方政府在下周经济重开后制定新冠病毒相关限制措施。措施的严格程度（尤其在大城市）将决定英国经济能以多快的速度自近期的全国封锁中复苏。 

富时图表



相关主题： 富时 100 指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。