二季度GDP物价指数上修，鲍威尔或需对政策做出解释- 嘉盛官网

GDP的第二次估计值反映的是数月前的情况，通常不具有重大市场意义。但2022年二季度GDP的第二次估计值发布于鲍威尔周五讲话之前，可能具有市场意义。一个月前公布的二季度GDP初值显示，经济萎缩0.8%，前值为萎缩1.6%。连续两个季度负增长意味着经济处于“技术性衰退”。第二次估计值修正为萎缩0.6%没有改变前述结论，但确实表明二季度经济没有最初所想得那么糟糕。不过，修正后的GDP报告中更值得注意的是GDP物价指数，其自8.7%的初值上修至9%，前值为8.3%。这表明，二季度通胀比最初预期高0.3%。为什么说这个指标的上修会影响市场呢？因为这继续揭示一个事实，即美联储过去一年低估了通胀的严重情况，现在必须积极加息。鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济年会上发表讲话时，要对美联储在通胀预估方面出现的重大失误和当前加息策略做出一定的解释。

美元指数自从4月14日站上上升通道100.00附近以来大举冲高，5月30日回踩了趋势线后在7月14日摸至20年高点109.29。之后，价格回撤并形成下降楔形，最低跌至水平支撑位，就在5月30日低点到7月14日高点行情的50%回档位下方不远处的104.65。两天后，美元指数打破106附近的下降趋势线且自此再未回头。价格在周二测试了7月14日高点并守于其下，一直交投于近期水平附近，等待鲍威尔讲话。

来源: Tradingview, Stone X





美元指数4小时图上近期上涨后于前高点下方进入盘整，可能形成旗形形态。如果价格确实打破前述形态，目标指向突破位加上旗杆长度，本例中在112.60附近。但在那之前还有前高点109.29、2002年9月以来高点形成的水平阻力位109.77以及7月14日高点到8月10日低点行情的127.2%扩展位110.56这些阻力。如果受制于阻力，下档支撑位先后有旗形下轨趋势线107.99附近、8月16日低点106.31和8月10日低点104.64。

来源: Tradingview, Stone X

二季度GDP数据陈旧，但其被上修，尤其是物价指数分项指标被上修，可能需要鲍威尔周五讲话时给予解释。在周五年会召开之前，交易者小心谨慎。一旦鲍威尔开始讲话，美元指数或出现震荡。

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