脸书网一季度财报：一切系于广告营收





时间：4月29日市场收盘后一季度预期值： 营收 178.2 亿美元 EPS 1.18美元一切系于付费广告收入新冠疫情对脸书网（Facebook）的影响既有正面的也有负面的。一方面，据预测脸书网将报告其提供的许多服务的受众参与度大幅上升。一般而言，活跃用户数量上升伴随着广告营收的增加。但另一方面，据预测脸书网的广告营收将遭遇重创。广告营收几乎构成脸书网营收总额的全部，所以这点很重要。在封锁期，很多公司在削减成本，其中就有减不广告支出。广告营收增长年率将帮助衡量广告支出遭冲击的程度。去年四季度，脸书网营收年率增加25%。在新冠疫情爆发之前，脸书网就曾表示，预计一季度营收增长年率在20%-24%左右。这样的预测现在已经过时，分析师现在预测营收增长16.9%。Snap的表现预示着脸书网的好业绩吗？但我们有必要考虑Snap的例子。该公司的主要营收流同样来自付费广告，本周早些时候发布的财报显示，业绩好于预期。Snap的营收攀升44%，这样的结果受到市场的欢迎，并且推动其股价飚升27%。脸书网也“沾光”，股价反弹6%。不过，Snap在财报电话会议上确认了，“受疫情影响，许多广告预算下滑”。也就是说，Snap的营收激增的原因在于年初的开门红。所以，Snap的财报并不必然代表脸书网业绩预喜。二季度考虑到封锁措施在3月的最后几周才启动，广告支出受到的重创可能在二季度体现出来。这意味着脸书网的指引将是重中之重。分析师曾预测，新冠疫情造成业绩复苏乏力，脸书网明年营收可能仅增加5.8%。脸书网自己会较为乐观吗？或因为无法看清而选择不予评论呢？关于图表在3月18日创下52周低点137.1之后，脸书网股价在不到一个月的时间里就上涨30%。该股的趋势明显看涨，阻力最小的方向是上涨。即时阻力位在周三高点184.60、3月3日高点196.00。即时支撑位可见于趋势线所在的180.50、4月21日低点168.38。