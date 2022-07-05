七国集团再推制裁措施，禁止进口新开采或新精炼的俄罗斯原产黄金 -嘉盛官网

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2022/7/5 13:05:00
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英国政府在如下所示的新闻稿中表示，七国集团将禁止从俄罗斯进口新开采或新精炼的黄金，以加速耗尽俄罗斯政府资金。

 

该新闻稿中以下数字属于相关信息：

俄罗斯自20221月开始就再也没有向IMF报告其外汇和黄金持仓情况。

当时包括现货黄金+外汇的黄金持仓总和为20.9%，高于20%的目标（按俄罗斯估值，围绕现货价格波动）。

纯数字：

2020年一季度实现20%的目标以来，现货黄金持仓稳定在7390/7400万盎司。

金矿产量331吨，折合1064万盎司。

去年的国内珠宝需求为40吨。电子产品没有单独列报，应该远低于Metals Focus最新报告的8吨基数。

也就是说，每年可以出口290吨，折合9百万盎司左右。

1840美元的价格计算，相当于170亿美元。

在这样的环境中，俄罗斯试图收集本土黄金充作战争资金也不足为奇。俄罗斯国内银行的黄金储备在2月和3月减少了11.4吨。俄罗斯政府之前一直鼓励内资银行增持黄金储备，但在年初转而建议内资银行在国内出售黄金，同时鼓励俄罗斯人购买黄金，还豁免了金条交易的增值税。这些商业银行通常是对英国出口黄金的管道，而据报道出口数字已减半，只有26公斤，低于20222月的29.2吨。据媒体报道，中央银行据信正在积累黄金。

 

英国制裁俄罗斯黄金出口

七国集团推出严苛的新制裁措施，不再允许俄罗斯向英国、加拿大、美国和日本出口新的黄金。

 

 20220630 - 005 - 001

 

  • 英国、加拿大、美国和日本将领导七国集团禁止进口俄罗斯最大非能源出口品黄金。
  • 英国对俄罗斯黄金进口禁令的金额现在超过135亿英镑
  • 详尽的出口禁令展现了各国领导人的团结一致和决心。

 

七国集团推出严苛的新制裁措施，从626日起不再允许俄罗斯向英国、加拿大、美国和日本出口新的黄金，旨在增加俄罗斯的资金压力。

黄金是俄罗斯的主要出口产品，2021年为俄罗斯经济贡献了126亿英镑。随着寡头们紧急购入黄金以图避开西方国家的金融制裁，最近几个月黄金在俄罗斯精英阶层眼里也增值。伦敦是全球重要的黄金交易场所，英国制裁俄罗斯黄金进口，将重创俄罗斯政府筹措战争资金的能力。英国制裁俄罗斯黄金进口，也是全球首例。

鉴于伦敦在国际黄金交易中的核心地位，联手美国、日本和加拿大对俄罗斯展开制裁，排除其黄金在正式的全球性市场之外，将对国际市场产生深远的影响。英国首相在七国集团峰会上敦促其它国家领导人携手，在国际金融系统进一步孤立俄罗斯。

英国对俄罗斯黄金进口禁令的金额现在超过135亿英镑。俄罗斯侵入乌克兰以来，英国已制裁了超过1000名个人和100多个实体。

英国首相表示：

“我们制裁俄罗斯黄金出口的举措将直接打击俄罗斯寡头，击中俄罗斯战争机器要害。在这场这无意义的野蛮战争中，普京挥霍着日益减少的资源，为一己私心牺牲了乌克兰和俄罗斯两国人民。我们要断绝俄罗斯的资金来源。英国与其盟友正在这么做。”

财政大臣 Rishi Sunak表示：

“新的进口禁令将涵盖135亿英镑以上的、源自俄罗斯的黄金。伦敦是全球黄金交易的核心，此举一显英国强硬停止俄罗斯战争机器的决心。我高兴地看到，在与其它国家的财长商议后，美国、加拿大和日本将加入制裁的队伍，关闭俄罗斯黄金出售途径，最大程度地影响俄罗斯的决策。”

在此之前，英国金银市场在37日宣布，从其认可名单上删除6家俄罗斯精炼商。

黄金进口禁令很快将生效，将适用于新开采或新精炼的黄金，不影响之前从俄罗斯进口的俄罗斯原产黄金，目前没有计划进一步扩大禁令范围，不包含进口禁令实施前从俄罗斯合法进口的黄金。

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