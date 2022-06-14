美国CPI数据背后隐藏着收益率曲线倒挂的忧患- 嘉盛官网

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2022/6/14 19:36:00
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众所周知，通胀以及伴生的央行政策是市场当下的主要话题，但上周五公布的美国CPI数据激起了全面又强烈的反响，使得本周的FOMC会议格外引人瞩目。薪资增长没有跟上通胀是另一个隐忧，而美国2年期和10年期债券收益率曲线接近于倒挂，反映了市场的避险情绪，尤其是衰退忧虑引发的避险情绪。本周晚些时候我们将就央行政策方面的话题展开更多的讨论，重点关注新兴市场央行与黄金市场。

 

美国2年期和10年期债券收益率曲线与美国GDP；路径加相关性

 

来源: Bloomberg, StoneX

 

5月消费者物价指数（CPI）年率上涨8.6%，创下40年高点，但月率同样上涨1.0%。剔除食品、应急住房和能源的核心CPI年率上涨6.4%，远高于前值。核心CPI月率上涨0.6%，与4月持平。核心CPI的指标有效性在经济学家中存在争议，但受到美联储的密切监测。

平均每小时收入年率仅上涨6.5%，表明未来数月消费者支出放慢，并且可能轻松演变成滞胀，即使持续时间可能相对短暂。总之，FOMC（乃至其它央行，特别是欧洲央行）举步维艰。

主要表面数字的年率读数如下：

5

燃料油

106.7

汽油（所有类型）

48.7

能源

34.6

二手汽车与卡车

16.1

新车

12.6

国内生产的农产品

12.0

除应急住房外的全部

10.1

食品与饮料

9.7

整体

8.6

除食品外的全部

8.3

住房

6.9

除食品、应急住房和能源外的全部

6.4

 

 

 

美国劳工统计局报告，几乎所有主要分项指标环比都上涨，其中贡献程度最大的是应急住房、机票、二手汽车和卡车以及新车。

现在，其中的大部分都可以得到解释。

  • 住房市场面临供应不足而需求旺盛的困境
  • 机票价格正自疫情造成的低基数回升
  • 二手汽车与卡车价格一段时间里一直处于高位，原因是
  • 新车产业不景气（疫情后期经济复苏、供应链不畅、半导体芯片明显供应不足）；这里请注意，经销商库存只能消化21天，而疫情前的数字是63天。不过目前产出水平正在上升。

所以我们可以说，这些影响将在未来半年左右减弱，到2023年年中终了之前，通胀将低于当前创下的高位。但“永久性”通胀包括“预期”因素在内，也不似过渡性通胀。而且，美联储或许落后于通胀形势，但收缩资产负债表与加息政策有助于各国应对（疫情及其遗留问题造成的）外生冲击。俄罗斯与乌克兰的冲突已加剧了这种冲击的力度。

FOMC本周会议以及7月会议很可能各加息50个基点，但如果各项物价指标降温，那么9月加息幅度可能收缩至25个基点。拉姆斯菲尔德的已知-未知矩阵中未知风险是乌克兰局势，很可能导致矩阵失衡。但总而言之，通胀压力将在消费者支出趋于谨慎的背景下开始减缓。如果住房市场的热度有所降低，通胀压力减轻更是势在必行。

 

市场回应

美国债券收益率曲线，当前与1周和1个月的走势

来源: Bloomberg

 

美国2年期与10年期债券收益率；2年期追上10年期

 

来源: Bloomberg

 

债券屈服于高CPI数字，收益率上扬，一些机构甚至预测FOMC本周加息75个基点。美元上涨，黄金同样走高，但金价在触及布林带上轨超买阻力位后在周末回落，目前深陷于1845-1875近期区间，RSI报在50的中性位。

 

美元指数 - 加权美元指数与现货黄金，3天视图

来源: Bloomberg

 

黄金目前仍在权衡以下因素：

  • 加息 以及
  • 通胀是否可控的争论 以及
  • 地缘政治风险，特别是俄乌局势与通胀力量之间的联系 以及
  • 有关央行政策效力的争论升温（信心、看跌、缺少信心、看涨）。

美东时间周三14:30FOMC将公布声明，然后美联储主席召开新闻发布会，对市场至关重要。届时黄金与货币市场几乎不可避免出现应激式反应（几乎和往常一样），之后市场才可能看得更长远。总体而言，黄金利多力量大于利空力量，但目前更多的是下档受到支撑而非拥有强有力的上涨动能，这种情况可能延续到周中。

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