专业投资者依然悲观看待金银，小心银价震荡 - 嘉盛官网

金银市场仍在承压下挫，而COMEX合约持仓理论上表明白银短线可能出现空头回补。

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2022/5/18 14:15:00
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白银一直与黄金同步下跌。此文发稿时黄金交投于1800下方不远处，报在1月末以来最低点，相比3月初创下的高点下跌14%，当时金价启动长达6周的上涨行情。银价今晨有所上涨并收复21，但相较3月初在日内创下的高点26.94下跌了24%

俄乌战争仍未结束、农产品价格飚升，加上滞胀这个词在欧洲出现得越来越频繁，目前市场上谨慎情绪浓厚。美联储依然乐观，鲍威尔认为经济能够经受更多幅度可观的加息冲击，但他也一直明确表示，美联储目前没有考虑在任何在一次会议上将加息幅度扩大到50个基点以上，至少目前没有这种打算。

 

欧洲：名义与实际利率

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来源: Bloomberg

 

即便如此，贵金属还是因为利率上升的前景而感到不安。现在真实利率可能早已打折，除了中国以外的所有主要经济区域都处于负值区域。

完全主动型基金截至周二（59日）持有的白银空头合约为38106吨，为去年12月中旬以来最高点；持有的白银多头合约处于20205月以来最低点，净多头合约为1846吨，是去年9月以来最低点。上周二现货白银在下探21

交易所交易产品（ETP）的白银持仓情况则较为复杂，和黄金持续抛售不同（请看下文）。过去4周白银ETP11天赎回、有9天新增持白银。今年迄今白银ETP实现的净新增仅有227吨。

到目前为止专业市场几无逢低买入的信号，但金币和金条的零售市场依然极其活跃，大部分铸币厂仍在推出金币，而且金币溢价空间巨大。其中一个表现是黄金:白银比率上周创下22周高点87.7，虽略有回落，但幅度极微小。

在经济前景关切挥之不去且黄金继续有所承压的环境中，白银的不利影响可能也未能尽去。但我们有必要记得，银价容易出现非常剧烈的波动，在空头回补之下出现反弹时势头可能尤其猛烈。目前还看不到可能引发此类行情的因素，但保持警惕必不可少。

与此同时，黄金在中东、土耳其以及其它亚洲地区的实物需求同样非常旺盛，当地价格拥有很高的溢价空间。但专业市场看起来又是另一番样子。完全主动型基金持有的COMEX黄金多头，继创下近期高点582吨后下降至2月中旬以来最低点386吨（现货黄金价格自31日的1950上涨至38日最高点2080）。

 

白银：主动型基金持仓，单位：吨

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来源: CFTC, StoneX

 

交易所交易产品中过去4周有14天赎回黄金，且只有6天新增，今年迄今增加了227吨，达到3830吨，仅高于一年期全球矿产量。相比白银ETP，黄金ETP更多的反映机构活动，确实更能吸引市场的关注。黄金ETP通常可以决定价格，而不是被动的接受价格。目前当然可以说就是这种情况。

 

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来源: Bloomberg, StoneX

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