瑞士黄金贸易数据：远东地区需求回暖 - 嘉盛集团官网

下表为按2021年前9个月从瑞士进口的黄金吨位所排列。 反映转为净进口或转为净出口的百分比变化为负数，并以黄色标示。

瑞士对印度净出口（单位：吨）

来源: Swiss Federal Customs Administration, StoneX

在这些国家中，瑞士对印度和远东地区的黄金出口高于2019年的水平。随着被压抑的需求开始释放，这样的结果也算在意料当中。 但印度方面，尽管疫情好转，目前还是相对平静。 不过，接下来几天到11月4日的印度排灯节，交易活动可能随之回升。

瑞士对中国香港和内地的黄金净出口

来源: Swiss Federal Customs Administration, StoneX

更有意思的变化还有一个事实，即今年到目前为止英国向瑞士出口了157吨黄金，其中70吨发生在9月份。这些出口的黄金看起来像是被送往瑞士精炼厂用以制造小金条的原材料，因为此时远东地区的需求开始回暖（印度尼西亚的需求依然滞后）。此外，上海对伦敦金价的溢价状况已经持续数周。而且中国人民银行近期再次发布进口配额，看起来是出于切实的需求而非对进口供应的限制。

把中国香港和内地的黄金贸易情况放到一起当然可以突显上述假设。瑞士9月份向中国香港和内地的黄金净出口量高达107吨。中国香港和内地自2月以来一直从瑞士净进口黄金，1月至8月的月平均进口量为22吨。所以9月的这一最新数字就像正陷于困境的土耳其市场的数字一样很有启发意义。