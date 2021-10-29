今年迄今珠宝与金币+金条的需求飚升

世界黄金协会于10月28日公布的《黄金需求趋势》报告显示，部分地区的珠宝与金币+金条需求有所反弹。深入这些数字后发现，正如我们所预期的那样，被压抑的需求在那些疫情好转的地区回暖。事实上，纯粹按珠宝与金币+金条含金量衡量的名义支出今年前9个月飚升，至1260亿美元，比2016-2019年前9个月的平均值高出35%（2020年因为市场混乱而被剔除在外）.

对珠宝与金币+金条中黄金需求；吨和名义含金量

来源; 世界黄金协会, StoneX

2016-2019年前三个季度的平均珠宝吨数为1542吨，而2020年前9个月的数字为891吨，比四年均值少652吨。2021年前三季度总量为1323吨，高出较长期均值的数字是去年减少数字的三分之二。这清楚地展示了行业正在回暖，只是尚需努力。

按百分比衡量，相对2020年三季度增加的个体国家中，最强劲的当属阿联酋，其增长一倍有余，而中国香港地区和伊朗双双增加60%以上，但这三者的消费量不高。随着疫情退潮，全球第二大珠宝消费者印度，增幅在前三者之后，斩获58%，至96吨。全球最大的珠宝消费者中国的增幅为32%。将全球当作一个整体衡量的话，增幅为33%。只有五个国家的珠宝消费减少，都来自远东，但也都是小消费者。

再看金币+金条需求，我们发现情况差不多。按世界整体看，2020年1-3季度减少的量被弥补还有余。2016-2019年前9个月均值为727吨；2020年前9个月为604吨；两者相差97吨，但2021年相比2013-2016年均值增加130吨，几乎是97吨的两倍。

当季总量相对2020年三季度增加18%（比2019年三季度增加75%，当时因为金价从3月低点1451强力上涨至2072，金币+金条需求不振）。表现好于2020年三季度的主要个体消费者为英国、巴基斯坦、墨西哥和阿联酋，但其消费的吨量同样不高。较强的消费者中，印度消费量增加27%（相比2021年二季度翻倍，当时疫情再度肆虐），而经济和人口移动困难的中国增幅仅有12%。

一个明显的例外是东南亚，那里的疫情一直没有得到控制。印尼消费同比增加（去年三季度的需求就已摆脱上半年的颓势），但马来西亚和越南同比双双下跌50%。中东需求同样减少，幅度为11%。其它消费减少的消费者有加拿大和法国。

综合珠宝和金币+金条这两个行业，我们发现2021年前9个月消费量为2180吨，距离弥补去年相对前四年均值降幅只有90吨，也就是降幅收窄至4%。

所以，整体上我们基本回归正轨。如果东南亚地区消费再度回暖，有望进一步提高需求。与此同时，支出的增幅也给人留下了深刻的印象。