星巴克股价的中线上涨面临转化为下修的风险

星巴克股价的中线上涨面临转化为下修的风险

作者： 
2019/11/22 14:09:00
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星巴克公司股价中线技术面展望




关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键阻力位): 84.94

支撑位: 81.03 (触发位) & 74.80/73.70

下个阻力位: 92.16

后市（1-3周）趋势

受制于关键的中线水平阻力位84.94看跌，如果下破81.03，巩固并启动数周下修序列，第一目标74.80/73.70支撑区域。

但若日图收上84.94，上述看跌基调落空之余反攻下个阻力位92.16（9月12日波段高点&7月26日高点到11月5日低点的61.8%回档位）。

要素

  • 从7月26日创下历史高点99.73到目前为止，星巴克的股价下滑18%，现正考验2018年6月28日低点以来主上升趋势线支撑。
  • 7月26日以来股价还走出系列“下降的高点与低点），暗示2018年6月28日以来的主上涨趋势面临转化成下修的风险。
  • 日图RSI已经自重要支撑位向下突破（星巴克股票价格对应的是2018年6月28日低点以来的支撑位）并且在11月18日自其回撤。这些暗示中线下跌动能保持完好，并且2018年6月28日以来的主上涨趋势可能遭到破坏。
  • 74.80/73.70支撑区域有多个要素汇聚：4月17日/5月29日波段低点区域、8月30日中线下降通道以来的下轨&斐波纳契回档/扩展群）。
  • 相对大盘（标普500指数）及其所处板块（消费休闲）的比率图表的强弱分析暗示，星巴克股价表现落后。

图表来自eSignal 

相关主题： 华尔街道琼斯指数 股市

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