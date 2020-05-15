周末前的逢低买盘提振FTSE

本周最后一天，投资者在FTSE周四收低后寻找低价个股，逢低买盘活跃。其中一个例子就是游轮运营商Carnival，该股股价今天早上继昨天下跌833p后上涨7.2%。

而中国数据也给大盘带来士气。中国4月工业增加值同比回升3.9%，表明经济中的该领域已经开始复苏。

但阻碍股市可靠反弹的因素依然众多，包括美国一些州的新增新冠病例数增加、欧洲几大经济体复苏速度缓慢以及俄罗斯与拉美的疫情恶化。在中美经济双双进入脆弱境地之际，两国贸易关系再度趋于紧张。这也将是不利于股市实现可持续上涨的障碍。

BT、矿业与旅行股反弹

BT决定抛售其盈利能力最强的部门，即基建维护部门Openreach，此举有望取得最高200亿英镑。受此影响，BT股价反弹逾7.5%。此次出售的收益将用于完成BT在这个十年结束时扩张其全光纤网络的计划。

零售商、超市与外卖公司的股价垫底，但其下跌幅度明显小于其反弹幅度。

布伦特原油价格在4月的下跌似乎已被市场置诸脑后，油价在本周上涨11%。市场似乎慢慢消化了一些过剩的供应，但市场是否已经消化库存并且供需回到某种形式的平衡，真正的考验将在下周西得州原油6月合约到期之时。