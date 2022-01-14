PPI前值上修，实际高于表面读数 - 嘉盛集团官网

12月CPI与PPI双双高于预期，但美元还是在数据发布后走弱。

2022/1/14 14:22:00

比美国CPI数据晚一天发布的生产者物价指数（PPI）显示，12PPI年率上涨9.7%，相比之下预期为9.8%。但11PPI年率自9.6%上修为9.8%，幅度为0.2%。这样一来，12PPI表面看来略微低于预期，实际并不尽然。另外，剔除食品与能源项目的核心PPI年率为8.3%，高于8%的预期值。11月核心PPI年率和表面PPI年率一样被上修，从原来的7.7%调整为7.9%，幅度也是0.2%。这又一次使得12月读数实际强于表面。

受昨天公布的数据显示表面CPI上涨7%的影响，美元下跌、欧元/美元上涨。美元指数当天呈现11月以来最大单日跌幅，而且今天可能继续走弱。不过，在价格触及强支撑与阻力时要留意其休整的可能性。

美元指数已下破20215月以来的（绿色）长期通道的下轨，目前考验20211028日低点到20211124日高点行情的61.8%回档位，即94.66附近。而且，前高点94.62以来的水平支撑位也落在该区域内。如果美元指数失守该支撑，可能下看94.30的小级别水平支撑位。如果该位也失守，价格可能跌至由长期水平支撑位、20211028日低点和200天均线组成的93.11-93.35区间。而若美元指数守住当前价位，第一步可能反击破败通道趋势线所在的94.95附近。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元的走势和美元指数相似但方向相反。该货币对昨天上涨，上穿20215月以来通道的上轨趋势线。但和美元指数不同的是，欧元/美元还打破了上升三角形形态。该形态突破后的目标在1.1555附近，而在到达目标的路上还有不少阻力需要克服，包括强有力的长期水平阻力位兼20211028日高点到20211124日低点行情的61.8%回档位1.1490附近，以及小级别水平阻力位1.1525。如果受制于阻力，可能回落至1.1477附近的破败趋势线。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

12CPIPPI双双高于预期，但美元还是在数据发布后走弱。欧元/美元和美元指数后市还有多少空间？答案就蒧在美元指数的短线支撑位和欧元/美元的短线阻力位里。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 生产者物价指数 EUR/USD

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。