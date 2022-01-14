PPI前值上修，实际高于表面读数 - 嘉盛集团官网

比美国CPI数据晚一天发布的生产者物价指数（PPI）显示，12月PPI年率上涨9.7%，相比之下预期为9.8%。但11月PPI年率自9.6%上修为9.8%，幅度为0.2%。这样一来，12月PPI表面看来略微低于预期，实际并不尽然。另外，剔除食品与能源项目的核心PPI年率为8.3%，高于8%的预期值。11月核心PPI年率和表面PPI年率一样被上修，从原来的7.7%调整为7.9%，幅度也是0.2%。这又一次使得12月读数实际强于表面。

受昨天公布的数据显示表面CPI上涨7%的影响，美元下跌、欧元/美元上涨。美元指数当天呈现11月以来最大单日跌幅，而且今天可能继续走弱。不过，在价格触及强支撑与阻力时要留意其休整的可能性。

美元指数已下破2021年5月以来的（绿色）长期通道的下轨，目前考验2021年10月28日低点到2021年11月24日高点行情的61.8%回档位，即94.66附近。而且，前高点94.62以来的水平支撑位也落在该区域内。如果美元指数失守该支撑，可能下看94.30的小级别水平支撑位。如果该位也失守，价格可能跌至由长期水平支撑位、2021年10月28日低点和200天均线组成的93.11-93.35区间。而若美元指数守住当前价位，第一步可能反击破败通道趋势线所在的94.95附近。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元的走势和美元指数相似但方向相反。该货币对昨天上涨，上穿2021年5月以来通道的上轨趋势线。但和美元指数不同的是，欧元/美元还打破了上升三角形形态。该形态突破后的目标在1.1555附近，而在到达目标的路上还有不少阻力需要克服，包括强有力的长期水平阻力位兼2021年10月28日高点到2021年11月24日低点行情的61.8%回档位1.1490附近，以及小级别水平阻力位1.1525。如果受制于阻力，可能回落至1.1477附近的破败趋势线。

来源: Tradingview, Stone X

12月CPI与PPI双双高于预期，但美元还是在数据发布后走弱。欧元/美元和美元指数后市还有多少空间？答案就蒧在美元指数的短线支撑位和欧元/美元的短线阻力位里。

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