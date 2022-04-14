美国PPI创记录；英镑/美元强势反弹但或不足以扭转跌势 - 嘉盛官网

白宫昨天警告，通胀可能“异常火爆”。但当天公布的消费者物价指数（CPI）基本符合预期，“只有”8.5%。这令交易者迷惑。

也许拜登政府指的是今天公布的生产者物价指数（PPI）报告而非昨天的CPI报告？我们刚刚得知，批发层面的价格3月年率大涨11.2%，远高于交易员和经济学家预期的10.6%，也创下2010年11月有记录以来最高点。深入报告内部后我们发现，能源价格月率飚升5.7%，而食品价格跃升2.4%，即使是剔除食品、能源和交易服务的核心PPI，年率也上扬7%。

对于决策层来说，今天火热的PPI报告比昨天的CPI报告更加令人揪心，因为PPI被视为前瞻性通胀指标，追踪上游商品与服务价格的变化，最终将传导到消费者。换言之，今天的PPI报告暗示，消费者层面的通胀可能进一步恶化。

重点关注市场：英镑/美元

值得注意的是，PPI报告发布时也是美债收益率在美国时段（迄今）创下最高点之际。但因为交易者计入美联储不仅5月加息50个基点，6月也加息50个基点（CME的FedWatch工具显示，计入的几率都在90%左右），积极缓解物价压力，美债收益率全线继续趋于上涨。

英镑/美元昨天跌至1.30下方，创下17个月低点，今天则强力反弹。短线下破失败令动能交易者措手不及，加之美国和英国短期债券收益率差下降，英镑/美元有望在本周下半场进一步反弹，上攻50天指数移动均线所在的1.3200附近。

来源: TradingView, StoneX

然而，美联储的加息力度有可能大于英国央行，加上英镑/美元处于长期下跌趋势中，只要受制于1.3300波段高点，交易者就可能视任何短线反弹为逆势行情。趋势会有自己的起伏节奏，但英镑/美元今天的大涨暂时不足以暗示其下跌趋势已筑底。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan