FTSE表现出众，关注英国GDP与鲍威尔证词

在英镑下挫的帮助下，FTSE的表现一直好于其欧洲对手股指。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/9 21:05:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在英镑下挫的帮助下，FTSE的表现一直好于其欧洲对手股指。在DAX与Eurostoxx 50分别下跌0.8%和0.3%左右的同时，FTSE当天的跌幅为较小的0.2%。

Ocado财报喜人，当天以6%的涨幅独占FTSE涨幅榜鳌头。其它个股方面，虽然原因不明，但Melrose以7%左右的跌幅垫底。

英镑跌至2年低点

经济衰退关切加上脱欧相关不安情绪令英镑交易员难以承受，致使英镑/美元跌至2年最低点1.2440。这为FTSE提供支撑。

周二的BRC零售销售年率下滑1.6%，确认了英国家庭薪资的增长并没有反映到消费上。最后，无协议脱欧的可能性极高。众议院议长Bercow阻止议员就旨在防止下任首相为了无协议脱欧而使议会休会的修正案进行投票，但那无助于避开无序脱欧的前景。这不仅打击英镑，也推低旅游类个股。

后市关注重点：

FTSE将转向英国GDP与美联储鲍威尔国会证词寻找方向。GDP如果疲弱，可能拖累英镑创下2年新低，并为FTSE提供支撑。一旦鲍威尔聚焦美国经济面对的风险，降息预期可能升温并提振全球股市。FTSE有望迟早站上7600。



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