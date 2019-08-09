经济衰退忧虑加剧，英镑/美元跌穿1.21

随着人们对英国经济可能面临10年来首次衰退的担忧升温，英镑承压。

官方数据显示英国第二季度经济收缩，英国GDP数据不容乐观。英国脱欧不确定性、前脱欧截止日期之前积累的脱欧库存减少加之汽车工厂关闭，种种不利因素共同导致了英国经济第二季度收缩0.2%。预计全年经济增长率仅为1.2%，低于前值1.8%，也不及市场此前预期。

鉴于下个英国脱欧期限距今还有两个半月,英国脱欧迫近的恐慌情绪仍可继续为经济施加负面影响。这意味着连续第二个季度的经济收缩，从而引发技术性衰退的可能性非常大。远低于预期的工业生产和制造业数据也令英国经济雪上加霜。

随着英国无协议脱欧概率增加，英镑前景依然极其脆弱。欧盟和英国之间的互相指责戏码全面铺开，双方就爱尔兰问题重谈的可能性似乎微乎其微；英国正在优先考虑无协议脱欧，而不是以此作为更坏情况的选择方案。再加上英国经济基本面明显黯淡且短期内几无改善希望，空头主导英镑的理由十分充分。

英镑/美元重点关注价位：

英镑/美元已跌破1.21，看向1.2080获撑。若支撑失守，或为探向1.2030区域支撑打开大门，然后是落在1.20的心理价位。上行阻力位在1.2180，然后1.2200。



