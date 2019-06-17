英镑企稳，继续关注英国保守党党首竞选动态

投资者消化周日晚上的保守党党首竞选辩论，周一英镑企稳。由于领跑的Boris Johnson没有出现在辩论中，另5名候选人得以宣传自己的主张。Rory Stewart因表现出色战胜Jeremy Hunt，成为博彩公司第二看好的有力竞争人选。下次考验将在周二到来，届时每名候选人需要取得至少33票才能保留竞选的资格。博彩公司认为Rory Stewart可以胜出，但他仍需要赢得至少13票才能达成目标。在第一轮投票中，Jeremy Hunt获得43票、Michael Gove获得37票。但不管第二名是Rory Stewart抑或Jeremy Hunt，第一名还是被Boris Johnson占据，他是脱欧风雨无阻的支持者，不论是否有协议都要脱欧的支持者。由于无协议脱欧的前景升温，黄金不大可能斩获太多的涨幅，即使周三的通胀数据好于预期都无助于改变这点。眼下应将任何上涨视为沽出时机而不是新的上涨趋势的启动。英镑/美元目前徘徊在1.26下方不远处，当天走平，原因主要是美元走弱而不是英镑本身有任何显著的涨势。

英镑/美元需要关注的价位：





英镑/美元今天最低到1.2571，只比1月以来最低点1.2558高出13点子。所以，英镑/美元是下破此位还是自此位反弹呢？由于仍交投于50、100和200简单均线下方，英镑/美元的下跌动能强劲。如果攻克1.2558，后市可能扩大跌势，下看1.2475和1月低点1.2445。上档阻力可见于1.2600、1.2650和1.2710。



