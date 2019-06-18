Boris扩大领先优势，但英镑展开抵抗未创新低

Boris Johnson在第二轮投票中扩大领先优势，这点确认了在英国保守党议员选举新党首的投票中，对Boris Johnson的支持越来越多。而Boris Johnson拒绝否定无序脱欧的可能性，所以在英国面临无序脱欧的风险越来越大之际，英镑仍守在最新创下的5个月低点附近。

但英镑兑欧元和美元在周二展开幅度一般的反弹。在上述第二轮投票结果公布后，英镑重新获得青睐，兑欧元延续始于亚洲时段的60点子涨势。英镑兑美元也小幅上涨，略微扩大低点以来近60点子的反弹。这些反弹幅度明显一般，但暗示英镑在本月暴跌2%之后某种稳定 – 甚至乐观情绪 – 的回归。

第二次党首投票的一些现象或许可以解释上述结果，请看下文：

Boris Johnson将选票自114扩大至126票，但还不足以占据完全的优势

被广泛视为唯一的有力竞争对手的Rory Stewart，以4票优势超过内政大臣Sajid Javid，取得37票。Stewart一直是推动无协议脱欧意愿最弱的候选人

前脱欧大臣Dominic Raab取得30票，因票数最少而出局。他最近几天暗示，为了确保完成脱欧，如有必要他可能暂停议会议事

Dominic Raab 的出局降低了以最差的方式脱离欧盟的风险，也可能降低了余下候选人倾向于采取更强硬脱欧路径的风险

环境大臣Michael Gove赢得41票，第二次落后于国务大臣Jeremy Hunt位列第三，后者获得的票数是46。Gove主张再次延迟脱欧，只要是为了达成协议

即使如此，Boris Johnson竞争对手们的压力还是很大。如果有更多对手像Matt Hancock那样出局，可能进一步提升Boris Johnson胜出的几率。Boris Johnson在最后两席中占据一席的几率非常高，要逆转这样的结果几乎不可能。所以，英镑建立在英国政局之上的任何反弹可能还是不稳定。周三的美联储声明与新闻发布会可能为英镑提供更好的冲高机会。美联储很可能令对宽松银根抱有巨大期望的市场失望。市场预测美联储年内降息4次，第一次发生在7月。

关于英镑/美元的图表

英镑/美元要在1.2556上方迅速起飞才能确认对其突破的有效性。假设守住1.2556，则对未经确认的周一波段高点1.26一线的冲击力度将考验上涨动能。英镑/美元最近的随机指标相当有效，从小时图看该指标已超买。毫无疑问，该货币对趋于下跌，如果连最近的目标都达不到，则可能确认下跌趋势。

英镑/美元小时图

来源: City Index