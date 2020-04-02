Peloton股价可能一飞冲天





在当前市场低迷期，交易员正在寻找表现出色、逆市上涨的股票，而Peloton就是这样的个股。而且，Peloton的出色表现很可能延续到当前限制出行的举措结束之后。随着被隔夜人数的增加，以及封城时间可能延长，人们开始在家里健身，保持身体健康并消磨时间。这利好Peloton。该公司出售健身器械并以订阅服务的方式提供在线运动课程，也通过应用程序为没有锻炼器械的人们提供健身课程。3月份，该应用程序的下载量同比增加5倍。根据Evercore ISI的分析师，此应用程序向健身器材的转化率接近10%。Peloton可能关闭在纽约和伦敦的门店，但向新客户的送货服务没有取消。种种迹象表明，由于疫情造成封城，季度业绩将飚涨。但在疫情爆发之前，该公司的业绩就很惊人，虽然IPO不温不火。2019年12月发布的二季度营收增长77%，至4.463亿美元，高于2.699亿美元的前值。最近的检视活动与分数表明，尽管Peloton的价格高昂，但消费者持续看好它。封锁期结束后Peloton可能依然适用Peloton的健身自行车高达1900英镑左右。如果有人向健身器材投入如此巨款，原因可能是期待在封锁结束后继续使用买入的设备与流服务。Peloton的应用程序也可以得出同样的结论，即如果人们试过了在家健身并喜欢这种体验，很有可能在封锁期结束后保持健身习惯。关于图表继3月16日跌至17.70美元低点后，Peloton股价在短短两周里摸至27.96，涨幅超过55%。这大幅跑赢纳斯达克，后者的涨幅仅有7%。如果4小时图上大举站上其100期简单均线28.50，可能吸引更多的多头加入。