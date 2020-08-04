围绕美国数据和科技股大涨的乐观情绪渗入欧洲市场，油价走低









优于预期的美国制造业数据平息了外界对新冠病例不断增加将阻碍经济复苏进程的担忧。虽然这只是本周众多待发数据中的第一个，但至少朝着可喜的方向迈出了一步。数据提振风险情绪，股市推高，同时也让美元迎来了罕见的上涨行情。大型科技股隔夜占据领导地位，推动纳斯达克指数再创历史新高。微软正寻求在特朗普政府9月15日关闭TikTok视频应用软件前达成收购交易，科技股板块随之推高。澳联储按兵不动和预期一致，澳联储保持利率不变。澳联储主席菲利普·洛威博士警告说，这是自20世纪30年代以来最大规模的经济萎缩，他也重申，经济衰退程度并不像最初担心的那样严重。随着墨尔本重回封锁，可以明确的是，复苏之路将漫长而崎岖。维多利亚州的疫情将对澳大利亚经济造成影响。洛威博士指出，需要一段时间的进一步财政和货币刺激来提振经济。在澳大利亚央行会议后，一定程度因美元下跌获撑，澳元上扬。尽管受制造业数据强劲的鼓舞，美元前一交易日跳涨，但涨势仅昙花一现。今天，美元指数已重回我们习以为常的下跌区域。由于美国国会方面进展甚微，美元人气仍然低迷。民主党和共和党未能就新的救助计划达成一致。国会的暑假休会期将于周五开始，留给两党的时间已经不多了。石油走低华尔街股市的强劲收盘延续到亚洲市场，欧洲股市开盘整体走高。人们担心在各主要产油国增产同时，由于全球范围内新冠病例不断增加，或导致封锁措施收紧，燃料需求停滞，此背景下，油价周二走跌。一方面，亚洲、欧洲和美国令人鼓舞的制造业数据支撑了油价，但对未来需求的担忧打压油市。随着马尼拉和墨尔本收紧封锁措施，挪威邮轮停航，人们越来越担心全球需求可能开始朝着大家不愿看到的方向走低。与此同时， OPEC+本月也正在着手增产，计划将日产量增加约150万桶。由于新冠疫情下需求减弱同时欧佩克增产，预计油价将面临越来越大的压力。展望后市经济数据日程缺乏亮点。欧洲时段重点关注欧元区生产者价格指数。周一，英国新增新冠感染病例938例，创6月以来新高，围绕新冠病例攀升的担忧或影响英镑和市场情绪。富时指数图表