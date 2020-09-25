风暴平息，机会浮现 — 黄金和白银

从某种程度上说，9月风暴冲走了最近几个月间积累起来的极端过剩动能。很少有市场表现出像白银那样的看涨繁荣景象：6个月内上涨了150% !





热衷于通过教科书定义来下判断的交易员会注意到，白银隔夜进入熊市区域。但从下面的图表可以看出，这可能成为史上持续时间最短的熊市之一。





自8月29.85美元高位以来的回调被视为一次修正。隔夜的虚假下破于100日均线获撑。若日收盘回到趋势线支撑并形成日线图反转K线，则初步确认修正回调已经结束。





如果银价守住隔夜低点，然后突破并收在阻力区间23.50/24.00美元之上，则暗示白银已重拾上行(第五浪)。这种情况下，预计银价将再度测试并在年底前突破29.85美元高位。





白银的高风险特性使其成为贵金属走势引领者，就像纳斯达克指数对美国其他股指的意义一样。但白银的高波动性也意味着，只有最勇敢的人才会入市交易。









基于这种考虑，黄金被视为首选贵金属交易载体，并表现出了类似白银的技术形势。虽然金价的回调远未达到1800美元的等浪价位，但在构筑日图潜在看涨K线前，它也明确了100日均线提供的支撑。，然后交投于上方 (高于隔夜高点1877美元6.00美元)，我会考虑开立，目标是重新测试并突破请记住，若突破和收在阻力位之上，将进一步确认黄金已恢复上升趋势。

来源： Tradingview. 上述数据截止到2020年9月25日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。