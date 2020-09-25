风暴平息，机会浮现 — 黄金和白银

随着9月进入尾声，它所带来的风暴将有所缓解。此过程中，几乎所有资产类别都受到了冲击，而最近被波及的是贵金属。

2020/9/25 10:25:00
从某种程度上说，9月风暴冲走了最近几个月间积累起来的极端过剩动能。很少有市场表现出像白银那样的看涨繁荣景象：6个月内上涨了150% !

热衷于通过教科书定义来下判断的交易员会注意到，白银隔夜进入熊市区域。但从下面的图表可以看出，这可能成为史上持续时间最短的熊市之一。

自8月29.85美元高位以来的回调被视为一次修正。隔夜的虚假下破于100日均线获撑。若日收盘回到趋势线支撑并形成日线图反转K线，则初步确认修正回调已经结束。

如果银价守住隔夜低点，然后突破并收在阻力区间23.50/24.00美元之上，则暗示白银已重拾上行(第五浪)。这种情况下，预计银价将再度测试并在年底前突破29.85美元高位。

白银的高风险特性使其成为贵金属走势引领者，就像纳斯达克指数对美国其他股指的意义一样。但白银的高波动性也意味着，只有最勇敢的人才会入市交易。

Opportunities emerge as storm eases – Gold and Silver

基于这种考虑，黄金被视为首选贵金属交易载体，并表现出了类似白银的技术形势。

虽然金价的回调远未达到1800美元的等浪价位，但在构筑日图潜在看涨K线前，它也明确了100日均线提供的支撑。

如果金价守住隔夜低点1849美元，然后交投于1883.00美元上方 (高于隔夜高点1877美元6.00美元)，我会考虑开立小型多仓在1841美元处设置止损，目标是重新测试并突破2075美元高点，然后看向2400美元。

请记住，若突破和收在阻力位1910/20美元之上，将进一步确认黄金已恢复上升趋势。

Opportunities emerge as storm eases – Gold and Silver

来源： Tradingview. 上述数据截止到2020年9月25日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

相关主题： 大宗商品 黄金 白银

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
Matt Simpson
九月 27, 2022 05:36 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。